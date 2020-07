Els reptes, millor junts

Fa uns dies ens hem reunit de nou els alcaldes de Foios, Albalat dels Sorells i Meliana per compartir experiències i també reflexionar sobre els objectius comuns.

Durant 5 anys, hem mantingut una estreta i positiva relació de col·laboració i posada en marxa d'accions conjuntes. No formem part de cap mancomunitat que ens reunisca, de fet, Foios està a la Mancomunitat del Carraixet, Albalat a la de l'Horta Nord, i Meliana no forma part de cap estructura. Darrerament, els tres participem en el Pla de Governança Turística de la Mancomunitat del Carraixet amb que els municipis de la mancomunitat i altres que s'han sumat al pla, en col·laboració amb la Generalitat i la Diputació, explorem la dimensió turística dels nostres pobles i tot el ventall de recursos notables de l'horta de València.

És evident que sempre hem tingut interessos comuns, però, com molts altres municipis, les dinàmiques electorals i els propis ritmes, ens han llançat a viure tradicionalment d'esquenes els uns dels altres. El que hauria d'haver estat un imperatiu de gestió bàsica, la col·laboració, l'acord, la presa de decisions conjuntes, no ha sigut fins ara més que una excepció a la majoria de pobles. De fet, és difícil trobar experiències de col·laboració tan estretes i prolongades entre municipis sense estructures comunes.

Vam estrenar esta estreta col·laboració de manera molt ambiciosa, poc després de les eleccions del 2015. La Unió Europea destina molts recursos a inversions de llarg recorregut i sostenibles mediambientalment, alguns d'ells per a ciutats i conurbacions. Ens vam posar mans a la feina i ens presentàrem a la segona convocatòria d'una EDUSI amb un projecte conjunt de 5 milions, que plantejava accions en àmbits tan diversos com la mobilitat, el turisme, el disseny urbanístic, el model energètic, el respecte mediambiental i l'agricultura. Ens vam presentar a la tercera convocatòria i, tot i que quedar-nos fora, el projecte va obtindre una molt bona valoració.

Potser no van seleccionar el nostre projecte conjunt, però l'experiència no ha estat en absolut un fracàs, més bé al contrari. L'estratègia DUSI que vam presentar, ha suposat un gran esforç inicial de reflexió en relació al tipus de poble que volem, de planificació i de quantificació de les accions, que ens ha servit i ens està servint per posar en marxa tot un seguit d'iniciatives que estan transformant-nos. Sobretot, estes dinàmiques de col·laboració, ens han unit encara més, ens ha fet ser més conscients del valor de la cooperació, de la complementarietat entre pobles i de la generositat en l'acció de govern, i potser el més destacable, hem assenyalat el camí a molts altres.

Tots tres municipis hem fet passes de gegant en els últims anys en àmbits relacionats amb el projecte que presentàrem a Europa. Albalat dels Sorells és ja un referent en la transició cap un nou model energètic, en la lluita contra el canvi climàtic i les seues iniciatives inspiren les nostres accions. Meliana ha esdevingut un model en la defensa de l'horta i de la producció agrícola i avança en la recuperació i potenciació del seu patrimoni. A Foios estem transformant la mobilitat urbana, les connexions amb els pobles veïns, els accessos i estem dissenyant una nova trama, de carrers i places per a vianants, enfocada en el benestar de les famílies.

Tenim massa coses en comú per deixar d'apostar per la col·laboració i la integració. Hem d'insistir en la millora de les connexions, especialment a peu o en bicicleta, com ara, amb Albalat, executant un carrer vora la via, o completant la plataforma ciclopeatonal de l'Avda. del Cid de Foios i acabar d'enllaçar amb la via xurra i la CV300; integrar paisatgísticament el Camí de la Mar que compartim Foios i Meliana, que ens permeta gaudir de manera segura de l'horta i d'un espai de gran bellesa; o abordar la gestió conjunta de les platges. Però, sobretot, hem de perseverar en l'exploració dels recursos que Europa posa a la nostra disposició, per això ens presentarem a una nova convocatòria EDUSI per al 2021. Reptes difícils i encoratjadors, sens dubte, però impossibles si no els enfrontem conjuntament.