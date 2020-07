Lío en Rocafort por una calle a medio asfaltar

Las obras de asfaltado de varias calles de Rocafort, que una se quedará a mitad de ejecutar y el coste de más que va a tener que pagar el consistorio son los ingredientes del menú del pleno extraordinario celebrado el miércoles en el municipio de l'Horta Nord.

Según denuncia Guanyem Rocafort, el ayuntamiento va a tener que pagar 6.605 euros más por una obra de asfaltado. «La concejalía de Urbanismo explica que las obras de mejora de una calle las ha realizado la empresa de forma unilateral, el ayuntamiento se ha enterado de las obras cuando ya estaban finalizadas y la empresa presenta certificación final de obra por importe de 6605,59 euros», afirma la formación morada.

En este sentido, recuerdan que en el pleno anterior la concejala «dijo que el tramo de Nicolás Alonso se realizó porque la adjudicación de la C/padre Fullana y C/Moncada fue a un precio menor y hasta el precio inicial pudieron hacer esta ampliación, que además no estaba contemplado en el proyecto». Por tanto, Guanyem Rocafort pregunta «¿cómo es posible que se urbanice unos 50 metros de calle de forma unilateral como mejoras, el equipo de gobierno se entere cuando ya está realizada la obra y encima ahora tengamos que pagar 6605,59 euros?

Por ello, Guanyem Rocafort-Unidas Podemos votó en contra de la modificación del presupuesto para pagar esta obra. Lógicanente salió aprobada por la mayoría del equipo de gobierno.

Por su parte, el alcalde Guillermo José rechazó las acusaciones de Guanyem y explicó lo sucedido. Según el diregente de Cidadanos, «el pago de más se justifica en que este tipo de cosas sucenden. Se mide la obra a ejecutar y cuando se realiza la certificación final se comprueba que se han realizado más metros, y esa diferencia, logicamente, tenemos que pagarla», reconoce.

Ahora bien, el alcalde no oculta su malestar por el hecho de que se haya quedado un tramo de la calle Nicolás Alonso por pavimentar. «Sobre eso, sí es cierto que he hablado con la contrata y le he explicado que nos podrían haber avisado de que se iba a quedar un trozo por ejecutar y lo habríamos acordado antes. Ahora tendremos que concluir el tramo que queda más adelante».