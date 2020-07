Una socia del Centro Musical de Moncada denuncia una gestión opaca de la directiva

Una socia del Centro Musical de Moncada denuncia que la junta directiva está llevando a cabo una gestión opaca tras negarse a responder "a mis mu?ltiples solicitudes de informacio?n en torno a las cuentas, actas, inventarios y administracio?n y gestio?n por parte de su Junta Directiva". Solicitudes que ha presnetado por registro de entrada en el Centro musical, antes también de comunicar la situación a la Conselleria de Justicia y a la Federación de sociedades musicales. "Al no obtener respuesta he decidido poner el asunto en manos de abogados, quien a través de un burofax han solicitado una junta extraordinaria este viernes a las 17 horas para tratar el asunto. Si no acuden, como parece que va a ocurrir, iré al juzgado", admite.

Sin embargo, el director del centro musical, Vicente Picó, niega que haya recibido ningun burofax, y lamenta que problemas personales con esta socia con él y con el secretario, que dimitió hace un mes por asuntos personales, hayan derivado a esta actitud.

Todo empieza cuando esta socia a principios de verano de 2019 decide formar parte de la asociación de la que era simple alumna y adherirse a la directiva del Centro Musical de Moncada. Empieza a recibir las convocatorias para las reuniones de la junta a través del whats app, pero en una junta realizada en octubre, ella se enfrenta a la directiva por intentar aprobar un presupuesto para pintar el centro que no era el más económico. "Tanto el presidente como el secretario intentaban adjudicar el servicio a un pintor amigo que costaba más. Otros socios se alinearon conmigo y al conseguir parar la propuesta del director y el secretario, ya me declararon ahí persona non grata", relata.

Esta socia, según afirma, dejó de recibir convocatorias de reuniones y lo único que recibió es un mail diciéndole que ya no formaba parte de la directiva, "algo que no se puede hacer de esta forma porque los estatutos dejan claro que se tiene que decidir en asamblea y dejando intervenir a las dos partes".

Precisamente a los estatutos remite el director del Centro Musical para asegurar que esta mujer nunca ha formado parte de la directiva. "Nuestros estatutos dicen que para ser de la directiva hay que haber sido un año socia, algo que nos íbamos a saltar con ella y otras personas porque necesitábamos a gente. Al final, tras pensarlo bien y debido a su actitud, decidimos no saltarnos los estatutos y pasarle un correo con el acta donde se le comunicaba que no podía formar parte de la directiva", señala.

En cuanto al tema del pintor, "no es que fuera amigo, es que era un músico de la banda que se había inscrito ese año junto con otros cinco amigos, y pensábamos que por 100 euros más preferíamos que lo pintara él a que se molestara y se borrarán él y sus amigos, porque somos un centro musical muy pequeños y necesitamos gente. Lo que ha pasado es que al final no se ha pintado", explica

Sin embargo, amparada por la Ley 14/2008 de Asociaciones de la CV y la LO 1/2002 Derecho de Asociacio?n, esta socia empezó a reclamar en enero por registro de entrada, el acceso a las actas, que la Junta Directiva se reu?na, por lo menos, una vez al mes; que el tesorero rinda cuentas trimestralmente a la Junta Directiva de la situacio?n econo?mica de la sociedad; que se de? a conocer la relacio?n de personas asociadas; acceso al inventario patrimonial de la sociedad; acceso a su contabilidad , o acceso a recibir informacio?n adecuada y suficiente sobre la administracio?n de la Junta Directiva. Información que no ha sido remitida, como asegura el propio director, "ha sido un error, pero todos somos humanos, el secretario estaba desbordado por asuntospersonales que al final le han hecho dimitir y ni siquiera hemos realizado la asamblea por la pandemia, ya que nuestros socios son muy mayores".

En cuanto a la opacidad, Vicente asegura que las cuentas son transparentes y que además "tenemos dos socios que actúan como sensores de las cuentas que da el visto bueno a los presupuestos Este año no hemos arobado aún las cuentas porque no ha habido asamblea por la pandemia".

El director lamenta que problemas personales de esta socia con él y con el secretario hayan acabado así, "porque nuestras familias se conocen , aquí nos conocemos todos y hemos luchado mucho por sacara delante este centro musical no llevándonos dinero, más bien todo lo contrario". La socia denunciante, sin embargo, afirma, que ha intentado reunirse con ellos incluso pidiendo la intermediación de la Federación y de Conselleria pero que no ha obtenido respuesta "y ante su silencio me he visto obligada a poner el asunto en abogados y pedir una junta extraordinaria".

