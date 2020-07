Rocafort retira un panel de Villa Amparo por faltas de ortografía y errores

El Ayuntamiento de Rocafort ha tenido que retirar el panel explicativo situado frente a Villa Amparo, el chalet donde se refugió Antonio Machado durante una parte de la Guerra Civil, debido a las decenas de faltas de ortografía que presentaba el texto, así como otros errores.

Fueron los representantes del del Consejo Sectorial Municipal Rocafort Ciudad Machadiana, de la Asociación Cultural La Pedrera, del Grupo Deportivo y Recreativo, de la Asociación de Vecinos y Vecinas Antonio Machado, de Republicanos de Rocafort y de la Agrupación Musical de Rocafort, los que remitieron un escrito al ayuntamiento de manera conjunta, en el que mostraban su «malestar y sorpresa» por el contenido del panel informativo instalado por el Ayuntamiento frente a Villa Amparo.

Se trata de varios atriles, situados en los monumentos más destacados de Rocafort, como la Casa Bou, la Acequia Real o el Convento de los Agustinos, además de Villa Amparo. En ellos se aporta una explicación del elemento arquitectónico, así como datos relevantes. Están escritos en castellano y valenciano, y fueron instalados a principios de julio, gracias a una subvención procedente de la Diputación de València.

Así, los firmantes del documento , señalan que «hay errores en la información relativa a la origen del poeta Antonio Machado o la propiedad de Villa Amparo; hay faltas de ortografía y diferencias entre las versiones en valenciano y en castellano; una de las fotografías no tiene nada a ver con Villa Amparo; el diseño y la maquetación del panel no facilitan su lectura; y no se hace ninguna mención a la Red de Ciudades Machadianas a la que pertenece Rocafort desde 2015 ni a la existencia de un Itinerario Machadiano en nuestro pueblo».

Cura y rigor para Machado

Los colectivos y entidades consideran, además, que el panel informativo instalado a las puertas de de Villa Amparo «no tiene la calidad, ni de contenido ni formal, exigible hoy en día a un punto informativo cultural. El hecho de tratarse de un edificio vinculado a Antonio Machado habría obligado a poner especial cura en el estilo y rigor lingüístico del texto, ya que, no se puede recordar a uno de los grandes poetas españoles con un texto mediocre y confuso». Así, atendiendo a la petición de retirada y la «corrección de los errores e incongruencias», el consistorio ha quitado el panel.

Los colectivos apuntan que los otres tres paneles también presentan errores y falta, pero no han sido retirados de momento.