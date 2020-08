El camping La Pirámide de Torrent cierra las zonas comunes tras un caso de covid-19

La detección de un caso positivo de covid-19 ha obligado a la Junta Directiva del camping La Pirámide, en Torrent, a prohibir las visitas así como a clausurar las instalaciones deportivas y de juegos, los aseos comunes y la Casona. La medida de prevención se extenderá durante la semana y el fin de semana se valorará, en función de lo que vaya ocurriendo, si se reabren o no. El complejo tiene más de 400 parcelas con casetas prefabricadas.

Fue el sábado cuando la Junta Directiva de la Pirámide comunicó a todos los socios que el viernes a última hora recibieron la notificación de que uno de los usuarios del complejo de ocio había dado positivo por coronavirus. La dirección inició el protocolo marcado por Sanidad. En este sentido, anoche avanzaban que hasta una decena de personas que han tenido contacto con la persona contagiada han dado negativo tras realizarse las pruebas.

Desde la dirección, matizan que Sanidad no interviene en casos aislados, como es el registrado en la Pirámide, sino que no lo hace cuando se detectan tres, al considerarlo como brote. "Este seguimiento debería ejercerse desde Sanidad pero, como ya dijimos, ésta no actuará hasta que no lleguemos a la cantidad de 3 contagios, lo cual se considera un brote. Ante un positivo aislado Sanidad no interviene, ya que en este caso no se trata de un brote. Es por ello que hemos decidido ejercer por nuestra cuenta el rastreo que comentábamos al inicio del escrito. Ante todo, respetamos la privacidad de aquellos a quienes hemos llamado, los cuales han sido todos muy amables, entendiendo la situación y colaborando con nosotros", apunta.En este sentido y según pudo saber este diario, la persona que dio positivo no presentaba síntomas de la covid-19, sino que se realizó la prueba tras acudir a urgencias por la mordedura de un perro.

Pese a todo, la junta directiva decidió dejar sin efecto las invitaciones y prohibir las visitas, cerrar los aseos comunes, la Casona y las zonas deportivas y de juegos. Además, comunicaron el caso a la Guardia Civil, Policía y autoridades, y se procedió a desinfectar todas las zonas comunes y las calles. En cambio, la piscina permanecerá abierta a indicación de Sanidad, según explica la dirección. El próximo fin de semana se valorará si resulta conveniente reabrir los espacios clausurados.

Entre los usuarios del camping las sensaciones son contrapuestas. Mientras una gran mayoría continúa disfrutando de las vacaciones, varias familias han decidido marcharse y regresar a sus domicilios. Una de estas personas explica a este diario que esta misma mañana se iban a realizar las pruebas PCR para descartar cualquier contagio, ya que, según afirman, tuvieron contacto con la persona que dio positivo hace una semana. "Preferimos estar en casa más tranquilos con los niños", relata.

Desde la dirección apelan a la normalidad y evitar alarmismos, ya que, afirman, que la persona que dio positivo se marchó del complejo para realizarse las pruebas y ya no ha regresado, sino que se encuentra confinada en su domicilio. Pese a todo, insisten en la "obligación para los mayores de 6 años de ir con mascarilla a todas partes, incluso cuando se accede a la piscina o se regresa a casa. Hoy mismo se ha observado que algunos jóvenes siguen sin cumplirlo. Pedimos a los padres que ejerzan su autoridad por el bien de todos".

Más información del coronavirus hoy en Valencia y la actualidad del día

ÚÚLTIMA HORA: Sigue las últimas noticias del coronavirus hoy en Valencia

La falta de sustitutos de verano y el repunte de casos colapsan los ambulatorios valencianos

GALERÍA DE FOTOS | Primer domingo sin comer de la paella

Sanidad admite que no hay médicos ni enfermeros

Un nuevo test rápido diagnostica el coronavirus en sólo 20 minutos

Una firma de Ontinyent inventa 14 máquinas contra la Covid-19

Un hombre mata a su hijo de 12 años, acuchilla a su hija de 10 y luego se suicida en Cabanes

Una batalla campal en el Perelló se salda con un menor apuñalado

Meriton, en la encrucijada