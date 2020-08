Alfafar cierra sus mercados ambulantes "hasta nuevo aviso"

Según los datos de la conselleria del 21 de agosto, Alfafar contaba con 44 casos activos tras sufrir hasta cinco brotes de origen social durante el verano. Esto ha hecho que el gobierno local regentado por el PP mantuviera una reunión con el resto de portavoces de la oposición -PSPV, Compromis y Unides Pode- para informar de las nuevas medidas de seguridad llevadas a cabo por recomendacion de las autoridades sanitarias.

Así, a través de un bando, el Ayuntamiento de Alfafar ha comunicado a sus vecinos que apartir de este 25 de agosto quedan suspendidos todos los mercados ambulantes del municipio «hasta nuevo aviso». También, a través de las redes sociales, se informaba del cierre de las pistas de petanca, espacio mayoritariamente usado por personas mayores y por tanto con un amayor vulbnerabiliad frente al virus. «Gobernar es tomar decisiones....asumir responsabilidades....y velar por el interés común. Estamos siguiendo y cumpliendo instrucciones de las autoridades sanitarias.Esperamos se estabilize la curva y paren los contagios para volver a la normalidad. Por eso rogamos mñaxima precaución», decía el alcalde, Juan Ramón Adsuara, a través de su cuenta de Facebook.

El anuncio del cierre de los mercados ambulantes ha suscitado multitud de comentarios en contra por parte de los usuarios, cuya mayoría reclama más explicaciones por parte del ayuntamiento sobre esta medida que afecta a un sector importante. "Es decir, que puedo ir a un supermercado, que es un lugar cerrado, donde es casi inexistente el cumplimiento de la distancia interpersonal, pero no puedo ir a un mercado al aire libre.Sinceramente, no lo entiendo, y no comparto esta medida, porque no me parece lógica", señalaba una de ellas en la cuenta de Facebook oficial del consistorio. "Y en los centros comerciales y grandes superficies no hay problema? De que va a vivir esta gente? No lo veo bien", señalaba otra. Una trabajadora también mostraba su desamparo respecto a esta medida."En los mercados ambulantes no han habido ningún rebrote,trabajamos con todas las medidas de seguridad que nos dicen,estamos al aire libre y encima somos los primeros en cerrar,esto es la ruina total", confesaba.

