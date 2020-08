La Policía de Paterna dispersa una improvisada Cordà

La pasión de Paterna y sus vecinos por la pólvora es tal, que pese al repunte de contagios en toda la C. Valenciana, y del que la villa paternera no escapa, un nutrido grupo de personas, no llegaba al medio centenar, se concentraron la pasada madrugada en el carrer Major para disparar unos cuantos cohetes. Una patrulla de la Policía Local se presentó en el lugar para dispersar la improvisada cordà.

El Ayuntamiento de Paterna, el Coeter Major y las cuatro federaciones que componen y organizan las Fiestas Mayores en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer del municipio, acordaron a principios de mayo por unanimidad la suspensión de los festejos 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Ningún acto se ha programado para estos días, a excepción de un castillo de fuegos artificiales para este lunes (día del patrón) pero que finalmente fue cancelado el pasado jueves por los repuntes de contagios. Incluso el consistorio anunció hace unas semanas que suspendía de manera temporal las autorizaciones de actos en la vía pública como medida preventiva.

Pero la Cordà, es la Cordà, y anoche un grupo de entre treinta y cuarenta personas se arremolinaba en la calle Mayor, punto neurálgico de la pólvora cada último domingo de agosto, en la parte más próxima al monumento dedicado al Tirador, en torno a la una y media de la madrugada. Entre los asistentes, destacados representantes de los festejos.

Así, algunos de los que allí se presentaron encendieron varios cohetes, que sujetaban con la mano, mientras iluminaban la noche con el color y las chispas que lanzaban. En un momento, se llegaron a encender de manera conjunta más de media docena de artefactos pirotécnicos, mientras algunos aprovechaban para inmortalizar la improvisada Cordà con sus teléfonos móviles. El acto también provocó que varios vecinos de la calle salieran a los balcones ante el ruido y la algarabía montada. Tras varios minutos de disparo, se presentó una patrulla de la Policía Local de Paterna, que dispersó la concentración, entre los aplausos de los presentes.

Fuentes municipales explicaron a este diario que «varios vecinos escenificaron el paso simbólico de la bengala que precede al inicio de la tradicional Cordà, concentrándose varias personas a su paso en esta vía». Las mismas fuentes señalan que a la llegada de las patrullas policiales, «las personas localizadas portaban mascarilla, y en su mayoría, respetaban la distancia interpersonal, dispersándose y no causando ningún tipo de altercado, por lo que no fue necesario interponer sanciones».

En cambio, sí revelan que durante la noche, «algunas personas lanzaron cohetes de lujo, (artefacto pirotécnicos de clase F3 para el lanzamiento con pinza) procediendo a denunciar en alguno caso por no portar mascarilla».

