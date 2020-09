Muere Francesc Delhom, hombre muy vinculado al tejido asociativo de Torrent

El tejido asociativo de Torrent llora la pérdida de Francesc Delhom, un hombre conocido y querido en la capital de l'Horta Sud por su implicación en diferentes colectivos. Sus restos mortales estarán este jueves en el Tanatorio de Albal y el sepelio será el viernes desde las 10.30 horas en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Albal.

La muerte de Francesc Delhom ha llenado las redes sociales de mensajes dedicados a su trayectoria, en diferentes colectivos de la ciudad como la Muixeranga La Torrentina, Solidaritat Torrent, la AVV del Vedat, como voluntario medioambiental, en el Banco de Alimentos o dando clases de repaso a los alumnos del CEIP El Molí.

Desde la Muixeranga la Torrentina mostraban su tristeza por la muerte de Paco y destacaban su "energía y estima por nuestra colla" sabiendo transmitir "tu amor por nuestra raices. Te echaremos de menos".

Desde el Col·lectiu Soterranya, restaltaron la "gran admiración" que sentían por Francesc, por su "compromiso, alegría y su ejemplo por estar donde y con quien lo necesitaba. Eres un grande y has sido uno de nuestro referentes".

Otro de sus amigos, Vicente Riera recordaba la implicación de Paco en varios colectivos y asociaciones de Torrent y el recuerdo que todas ellas tendrán del fallecido. "Sus amigos lo tendremos siempre en nuestros corazones, difícil olvidar a una persona como Paco, decir que era generoso, es poco. Su corazón era muy grande, mucho".

Incluso José Antonio Castillejo, concejal de Atención Social y Solidaridad de Torrent, afirmaba "sin duda" que Francesc Delhom "ya estará continuando esa gran labor de solidaridad entregada a los demás allá dónde esté. Guardaré siempre un grato recuerdo y afectuoso, de una de las personas buenas con las que he compartido proyectos e iniciativas impulsadas desde la sociedad civil y asociativa de nuestra ciudad. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a "Solidaritat Torrent", a sus familiares y a sus más allegados ante ésta triste pérdida. Te echaremos de menos, pero sobre todo no nos olvidaremos de ti y de la gran labor social y asociativa que has realizado en Torrent".

