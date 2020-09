La residencia de Torrent con 44 infectados no reservó plazas para aislamiento

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que la residencia de Torrent en la que se detectaron 44 contagios de coronavirus "no cumplió la medida de reservar un 10 % de sus plazas para el aislamiento de contagiados".

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha explicado que se ha abierto un expediente informativo al centro y que, a la vista de los informes de los técnicos sanitarios, no se cumplía con la citada medida.

Esto "ha podido ser determinante", según Oltra, a la hora de propagar los contagios, junto con haber "realizado más ingresos de los previstos", ya que "esa reserva de plazas está pensada para aislar a los residentes que den positivo y cuya situación médica no haga necesario un traslado al hospital".

"En cuanto se resuelva el expediente sabremos más sobre lo que ha podido suceder", ha agregado.

Preguntada sobre el repunte de los contagios y fallecimientos en las residencias durante los meses de julio y agosto, Oltra ha explicado que "el virus entra en una residencia de personas mayores siempre desde fuera, bien por los trabajadores, bien por las visitas o salidas".

"Lo más habitual es que sea por los trabajadores, porque las visitas son sin contacto, al aire libre o con mamparas, y las salidas, aunque también son un factor de riesgo, se impide que se hagan en solitario, siempre con profesionales del centro o familiares que firman una declaración responsable", ha añadido.

En este sentido, Oltra ha pedido "empatía" hacia la complicada labor de los profesionales de estos centros: "En una residencia con grandes dependientes hay mucho contacto físico. Por mucho que se utilicen los equipos de protección puede pasar, porque estos trabajadores ya tienen un trabajo muy duro sin la pandemia. No me gusta que no seamos empáticos con ellos".