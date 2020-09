Más de 133.000 alumnos comienzan el curso más seguro e incierto en l'Horta

Cerca de 134.000 alumnos y alumnas desde Infantil hasta Bachiller inician en l'Horta un curso marcado por la incertidumbre y a la vez por la seguridad en sus aulas debido a la pandemia del Coronavirus.

Nuevas clases, menos barracones

Elaños anteriores ha sido usurpado esta vez por, las medidas de seguridad implantadas por el colegio con distancias de seguridad y desinfección de elementos comunes así comoque ha provocado más de un quebradero de cabeza en los centros y también en las madres. Un curso marcado también porpara garantizar que no haya más de 25 alumnos por clase.Un ratio que57 menos que el año pasado, ysegún datos de Conselleria de Educación.Es en, que conselleria explica debido a la llegada toda la generación anterior a la crisis económica que asoló al país en 2009, que es mucho más numerosa. Es decir, este nuevo curso están los nacidos entre 2008 (1º ESO) y 2005 (4º ESO), mientras en 6º de Primaria están este curso los nacidos en 2009, que ya son muchos menos, pues la natalidad valenciana creció mucho hasta 2008 pero en 2009 ya registró una brusca caída que no ha dejado de agudizarse. Un alumnado que tendrá clases semipresenciales, alternado semanas de tres días de clase, con semanas de solo dos.En un total de 33 centros han iniciado este lunes el curso : 10 colegios públicos de infantil y primaria, 11 concertados que incluyen también secundaria, un colegio privado, cuatro institutos públicos, cuatro colegios de educación especial y tres escuelas infantiles públicas. Del total de centros, cuatro de ellos han pedido el uso de espacios públicos (mayoritariamente plazas) para utilizarlas como patio a la hora del recreo.En los 21 colegios de, además de reforzar en horario lectivo el servicio de limpieza en el interior de los colegios con 40 operarios y en el exterior de todos los centros educativos con hidrolimpiadoras y cubas de baldeo, el concejal de Educación y Atención a la Infancia, el consistorio ha dispuesto un agente informador en cada uno de los 21 colegios públicos y concertados de la ciudad , provisto de chaleco identificativo, para velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla entre las familias y alumnos en los accesos a los centros educativos y "hacer más segura y ordenada la entrada y salida del cole".En los centros educativos de Burjassot no se dieron las tradicionales aglomeraciones de gente en la apertura de ejercicio gracias a la entrada escalonada. A diferencia de otros años en el primer día de la vuelta al cole, no está permitida la entrada a las familias.Pero no solo es la vuelta al cole para los alumnos, también para los profesores y profesoras, que trataban de ultimar todos los detalles antes de la apertura. "Vamos a ver qué pasa. Hemos aplicado todos los protocolos, pero hay que ver el día a día", decía una de las docentes a la puerta del colegio Cervantes de Xirivella , que no podía ocultar su ansiedad por el inicio de curso, incluso con el nudo en la garganta impidiéndole hablar.En, se reforzarán con atención policial los accesos a los centros Paluzié y Jaume I por el Camí de les Corregudes, así como cortes de tráfico en la calle Musico Gimeno para el acceso al colegio Joan XXIII. En este mismo sentido, se va a seguir cortando el tráfico la calle l'Artesana para facilitar el acceso y salida del alumnado del colegio San Antonio I. Además, se va a habilitar un espacio de esta calle como patio, por lo que, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde se prohibirá aquí el estacionamiento.Para comprobar la eficacia del nuevo operativo, tanto a primera hora del día, como a última, la concejala de Educación de Benetússer ha realizado una primera ronda de control para evaluar el dispositivo y poder efectuar todas las mejoras necesarias para continuar garantizando a los y las escolares deun curso escolar lo más seguro posible.ha vivido su primer día del nuevo curso escolar con completa normalidad y sin incidencias.La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín y el regidor de Educación, Alejandro Sánchez, han visitado algunos de los centros educativos paiportinos, entre ellos el CEIP L'Horta, donde el pasado viernes se detectaba un caso positivo asintomático por coronavirus entre el profesorado. Tanto la alcaldesa como el regidor han podido comprobar en primera persona como, también en L'Horta, han empezado las clases como estaba previsto y con las máximas garantías de seguridad y la aplicación de todas las medidas de higiene y protección contra el virus.Entre las medidas llevadas a cabo por el Ayuntameinto dehay que destacar el corte de las calles próximas a los centros escolares así como la prohibición en el aparcamiento en las calles de entrada y salida de las escuelas para facilitar así el espacio urbano y que las familias pudieran guardar la distancia de seguridad establecida. El dispositivo policial ha controlado desde primera hora de la mañana que estas y otras medidas se llevaran a cabo con la máxima normalidad.En, los centros educativos han abierto de nuevo sus puertas para recibir a los más de 7.000 alumnos y alumnas. A la entrada de los colegios, además de los típicos nervios propios del primer día, se han visto mascarillas, medidas extra de seguridad y nuevas normas de acceso a los centros. En los alrededores de los diferentes colegios se ha limitado el tráfico de vehículos y, además, un dispositivo especial de Policía Local y Policía Nacional ha velado por la seguridad de los niños y niñas y sus familias. La entrada escalonada estableciendo diferentes horarios por cursos ha ayudado a que no se produjeran grandes aglomeraciones de gente.Un total de 4871 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria inician esta semana el curso escolar en los diferentes centros educativos de. La mayor parte del alumnado ha iniciado hoy las clases a pesar de que hay colegios que, dada la situación generada por la Covid-19, han optado por una entrada escalonada y el alumnado irá incorporándose a lo largo de toda la semana.La jornada ha discurrido con total normalidad y según el previsto de acuerdo con las medidas de seguridad y prevención tomadas en todos los centros educativos para la lucha contra el COVID-19. Para garantizar un acceso ordenado y seguro a cada uno de los recintos, el acceso ha sido controlado y coordinado tanto por el personal de los colegios como por parte del personal del Ayuntamiento a través de la empresa pública ALEM. Las entradas han contado también con la presencia de la Policía Local y Policía Nacional que se han encargado también de vigilar el acceso para garantizar que se respetan los protocolos.En, la vuelta al cole ha venido precedida por las lluvias propias de la DANA. Por ello, además del refuerzo de efectivos policiales en las zonas de acceso a los centros educativos, el ayuntamiento ha movilizado a la brigada municipal para que evaluara la situación de las instalaciones de cada centro tras las lluvias.Este inicio del curso ha contado con la visita del alcalde de la localidad, Paco Gómez y de la concejala de Educación, Araceli Munera, con la finalidad de velar por la adecuación de las medidas de seguridad y los protocolos a la situación, así como para hacer entrega a la dirección de los cuatro centros educativos y el IES Massamagrell de los lotes de mascarillas acordados, 3.150 en total.La vuelta al cole paraha sido especial tras dejar atrás más de 10 años en barracones y poder estrenar un nuevo colegio, que tras una inversión de más de 5,4 millones de euros, cuenta con una superficie construida de 3.891 metros cuadrados y una extensión exterior urbanizada de 4.239 metros cuadrados y un comedor para 360 comensales. Los 18 niños del aula de infantil de 2 años gratuita comenzará el lunes que viene.Sabor agridulce en este inicio del curso escolar en elotro de los centros en construcción que no ha podido comezar el curso al completo. La previsión es que las obras acaben en diciembre y que el traslado del mobiliario se pueda hacer durante las vacaciones de Navidad para que así el alumnadode vacaciones entre ya en el nuevo colegio. Los que sí han podido estrenar nuevas clases son los alumnos de Infantil, cuyas obras ya están acabadas y recepcionadas.de los alrededor de 350 con que cuenta el centro, ya han abandonado los barracones en este inicio de curso.Según conselleria, "esta decisión se ha tomado de forma consensuada con el equipo directivo del colegio para que así pueda ocupar más espacios docentes y tener grupos más reducidos, puesto que en el aulario de Infantil es el primer edificio del nuevo colegio que se ha terminado"Tabién sigue en construcción eldentro del pla Edificant que ha adjudicado el ayuntamiento y que financia la conselleria con 6,5 millones de euros. Las obras se adjudicaron en febrero pasado y su plazo de ejecución es de 15 meses.