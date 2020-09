Xirivella refuerza las restricciones en la tradicional Nit de les Figues

En un estado de verdadera normalidad, Xirivella celebraría hoy la tradicional y multitudinaria Nit de les Figues, la noche grande de sus fiestas mayores con la que se recibe la festividad de la Virgen de la Salud. Una noche de paellas y barbacoas generalizadas, en la que abundan las ocupaciones de vía pública, los cortes de calles y la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, este año las celebraciones tendrán un tono casero y deberán realizarse de puertas hacia dentro.

El ayuntamiento ha desplegado en estas horas previas un dispositivo de seguridad que incluye refuerzo policial, megafonía en la calle y sucesión de publicaciones en los canales de difusión municipales. El mensaje es nítido: ni se autorizan ocupaciones de vía pública, ni cortes de calle, ni paellas o barbacoas en la calzada. Por supuesto, se refuerza la prohibición del botellón en todo el término municipal, se mantienen cerrados los locales de ocio nocturno y se obliga a los negocios de hostelería a cumplir el mismo horario que cualquier otro día, el horario que impone la autoridad sanitaria y que obliga a echar la persiana a la una de la madrugada.

"La pandemia no entiende de fiestas ni de excepciones", reflexiona el alcalde Michel Montaner. "No nos gusta cambiar diversión por restricciones u obligaciones, y menos en un año tan cargado de calamidad y privación como este, pero no podemos ni debemos permitir el más mínimo riesgo", concluye. El dispositivo de vigilancia, en el que colaboran las comisarías de Policía Local y Nacional, estará operativo "hasta altas horas de la madrugada", informa el concejal de Seguridad Ciudadana, Vicent Sandoval. Durante las primeras horas de la noche se controlarán especialmente las ocupaciones de vía pública, y a partir de la medianoche la atención policial se trasladará a los puntos susceptibles de acoger botellones.

"Estas medidas van dirigidas a todo el mundo: jóvenes, mayores, familias y pandillas de amigos", advierte Sandoval. "La policía tiene órdenes claras de sancionar los incumplimientos", zanja el concejal responsable de la seguridad. Las restricciones habilitadas para la Nit de les Figues coinciden, además, con la entrada en vigor de la prórroga de todas las medidas especiales que la Conselleria de Sanitat puso en marcha tres semanas atrás; entre otras, el cierre del ocio nocturno, la prohibición de fumar en espacios abiertos sin distancia de dos metros o las limitaciones de horario y aforo para los negocios de hostelería.