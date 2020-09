Favepa e Interpenyes se enzarzan por la Cordà con duras acusaciones

Una semana después de que este diario desvelara que un grupo de personas disparó unos cuantos cohetes en la calle de Mayor de Paterna a modo de Cordà, ante la presencia de unas cuarenta personas que tuvo que dispersar la Policía Local sin imponer sanciones, la polémica va en aumento. La Federación de Asociaciones de Vecinos (Favepa) e Interpenyes se han enzarzado en una guerra de comunicados con duras acusaciones.

Fevapa emitía un escrito el sábado donde se hacía eco del «malestar de algunas asociaciones (fallas, comparsas) respecto a que algunos irresponsables, hayan hecho una cordà sin permiso». El colectivo califica el acto de «irresponsabilidad y una falta de solidaridad con el resto de vecinos, ya que la mayoría estamos cumpliendo las normas establecidas. No obstante, esta gente, parece que el tema no vaya con ellos».

Favepa asegura que la miniCordà «no fue improvisada» sino que «ya estaba la cosa planeada desde el día anterior». Así, la federación vecinal considera «una vergüenza para Paterna que esta noticia haya salido en las televisiones nacionales que se hicieron eco de la exclusiva de Levante-EMV- como ejemplo de lo que no se debe hacer hacer con el estado de pandemia que vivimos».

Favepa remarca que si la Policía Local acudió a la calle Mayor y dispersó a los congregados fue porque «los vecinos les llamaron para que acudieran por las molestias que les estaban ocasionando» y ante el «peligro» de que un cohete se colara en sus casas.

Tal como explicó el ayuntamiento a preguntas de este diario, no se impusieron sanciones, ya que, los presentes llevaban mascarilla y guardaban la distancia. «Pero el acto no estaba autorizado por el ayuntamiento. Por tanto, esperemos que el jefe de la Policía Local abra una investigación sobre estos agentes, por no realizar su trabajo de forma adecuada. En caso contrario, debe ser el alcalde, como máxima autoridad en el personal del ayuntamiento, quien tome cartas sobre este asunto». En este sentido, recuerdan que entre los presentes se encontraban «representantes del ayuntamiento y de algunas asociaciones, como Mª Ángeles Salvador, Jefa de Protocolo del Ayuntamiento y Presidenta de Intercomparses, Vicente Pla (Coheter Major), y César Andreu (Presidente de Interpenyes)».

Por todo ello, Favepa pide al gobierno municipal que «se depuren las responsabilidades que corresponda, tanto en multas como en dimisiones». El colectivo vecinal concluye asegurando que el «acto de la cordà es un escándalo, por lo que exigimos a la corporación municipal que cumpla con sus obligaciones».

La reacción de Interpenyes no se hizo esperar y el domingo, la junta directiva de la Federación respondía a las «acusaciones» de Favepa, defendiendo que en los hechos «participaron ciudadanos del pueblo de Paterna de forma espontánea y motivados por su sentir, y no por incitación como se está dando a entender».

La Federación de Interpenyes reclama «de forma inmediata», que Favepa «realice una rectificación pública para desmentir estas falsas acusaciones, donde se está calumniando y difamando a esta federación que representa a 20 peñas y cerca de mil peñistas».

Así, Interpenyes advierte de que «no vamos a tolerar, bajo ningún concepto que cualquier entidad o persona difame y/o calumnie a esta federación, que desde el principio de la pandemia se ha comprometido de forma ejemplar, anulando todos sus actos y cerrando todas sus sedes, tal y como el resto de entidades festeras han hecho, teniendo unas grandes pérdidas económicas».



Acto espontáneo e individual



El colectivo festero asegura que el acto fue «espontáneo e individual» y que «no va a pronunciarse ni va a valorar los hechos», ya que, «todas las personas que fueron allí lo hicieron a título personal y privados, por lo tanto, esta federación no puede responsabilizarse de ningún peñista fuera de los actos organizados por esta federación, al igual que el resto de federaciones festivas y vecinales no pueden responsabilizarse». Por tanto, insiste que «no vamos a tolerar ningún tipo de acusación por entidad o persona y emprenderemos acciones legales al que calumnie o difame a esta federación».