Monzó: "El aparcamiento de Les Barraques está adecuadamente señalizado"

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de su alcalde, Jesús Monzó, ha querido desmentir algunas quejars realizadas por los vecinos y vecinas de la localidad sobre las falta de acondicionamiento del aparcamiento habilitado en un solar en el barrio de Les barraques, que muchos padres y madres que llevan a sus hijos al Joan XXIII empezaron a usar ayer por primera vez.

Monzó asegura que el aparcamiento está debidamente señalizado " y no con carteles a mano" como aseguraban algunos usuarios, y que el consistorio ha hecho una inversión en señalización adecuada así como "en un paso de peatones". Asimismo recuerda que este solar "no es de propiedad municipal, es de la Fundación Francisco Ramón Pastor, quien nos ha cedido el uso". Esto hace que no se pueda hacer obra en dicho solar para poder aminorar los problemas de charcos y barro que se han producido tras la lluvia caída este martes por la mañana.

"Este solar esta en suelo rústico de Albal, y pertenece a la Fundación, que nos ha cedido el uso al ayuntamiento para hacer un aparcamiento provisional y así acabar con los problemas que habían en dicho barrio. Ha sido la fundación la que se ha encargado de limpiar este solar que estaba lleno de maleza, pero nosotros no podemos asfaltarlo porque no es de nuestra propiedad y está en suelo rústico", aclara Jesús Monzó.