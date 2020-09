El PP de Paterna reclama test de covid-19 para los empleados de Gespa

Desde que empezó el Covid-19, el Partido Popular de Paterna, ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno Local, la realización masiva de tets, tanto a la población en general, como a los grupos catalogados como más transmisores de la enfermedad y en el último caso y ante la reciente incorporación a las aulas, a los profesores y personal docente.

"Pero nos estamos olvidando de un sector importantísimo y que puede influir en que las aulas sigan o no abiertas. No referimos a todas aquellas personas, que trabajan en la empresa pública municipal (GESPA) y que tienen un estrecho contacto con los colegios y con los jóvenes, como son los conserjes, celadores, ayudantes de comedor, cuidadores, monitores, limpiadores, etc€. ", indican. "No debemos olvidarnos, que todos estos profesionales, están en estrecho contacto con los colegios, instalaciones deportivas, etc€, y en estrecho contacto con los jóvenes y los niños", sostienen.

Por ello, preguntan los populares "¿Qué pasa si se incorpora mi hijo al colegio y resulta que el cuidador del comedor está contagiado? La respuesta es clara, contagiara a muchos niños y estos a su vez a muchas familias, dando lugar a una cadena de transmisión que puede descontrolarse fácilmente e incluso a un confinamiento o restricciones, que entendemos se pueden evitar".

Para el PP, "en necesario, no, ineludible, que todo este personal, debe tener realizados los correspondientes tets antes de su incorporación al trabajo, con el fin de evitar un contagio masivo, en su caso y un cierre de colegios, o instalaciones que en nada son beneficiosos. El realizar tets, es hoy en día, el control más importante que tenemos de la enfermedad, de su trasmisión y de su posible cerco. Y eso es lo que pedimos al Gobierno Socialista de Sagredo: La constante realización de tets".

"La empresa pública municipal, tiene cientos de trabajadores que realizan su trabajo en colegios e instalaciones municipales y que no han sido sometidos a ningún control o tets talaciones municipales y que no han sido sometidos a ningún control o tets antes de la incorporación al trabajo a su puesto de trabajo. Para cercar a la enfermedad y poder seguir funcionando con una relativa normalidad, se debe controlar a toda persona que componga ese engranaje. Desde el Partido popular de Paterna, no nos cansaremos de pedirlo, y reclamarlo, por el bien de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, al fin y al cabo, por el bien de todos los Paterner@s", concluyen.