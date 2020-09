El Consell colaborará para que Pactem Nord se convierta en una mancomunidad

Miguel Chavarría y Toni Such.

Miguel Chavarría y Toni Such. gva

El director general de Administración Local, Antoni Such, ha trasladado el «compromiso de colaboración» de la Generalitat para que el consorcio para la creación de empleo Pactem Nord pueda convertirse en una mancomunidad de ámbito comarcal y, así, «conseguir mayor prestación de servicios públicos» para la ciudadanía de l'Horta Nord.

Such se ha reunido con el presidente del consorcio y alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, en un encuentro en el que ambos han coincidido en la necesidad del cambio a mancomunidad comarcal para «poder aunar los esfuerzos de todos los municipios» que lo integran «en aras de unos servicios públicos que sean más eficientes aprovechando las distintas economías de escala».

Pactem Nord integra a once municipios y desarrolla acciones tendentes a fomentar la economía y el empleo con la participación de los agentes sociales referentes en la comarca, «una acción muy bien valorada por la Generalitat», según el director general de Administración Local.

La transformación de entidades como Pactem Nord en mancomunidad comarcal está prevista en la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana, con el fin de desarrollar «una auténtica cultura asociativa como base para incrementar la eficiencia y eficacia" en la prestación de servicios públicos», tal como recoge la ley, y «como una referencia básica para las políticas de la Generalitat y el resto de administraciones de la Comunitat.