Sumant per Torrent pide más contratación de personal para los centros de salud

La renovada formación política local Sumant per Torrent ha presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Torrent una propuesta de contratación de personal administrativo/a o de teleoperadores/as para mejorar la atención telefónica de los Centros de Salud de Torrent, sobre todo en el Servicio de Citas Previas.

Aunque se trata de competencias de la Consellería de Sanidad, su Secretario Roberto Gómez, cree necesario que "el Ayuntamiento debe instar ante la Consellería en este grave problema que afecta a nuestros ciudadanos y por lo tanto la corporación municipal se debe en primer lugar a los que los votaron, defendiendo por lo tanto los intereses de bienestar básicos".

Según Roberto Gómez, "es tercermundista que una persona esté continuamente llamando a cualquiera de los tres teléfonos de citas previas durante varios días y numerosas veces, y en muchos de los casos la solución final es acudir presencialmente a los Centros de Salud, con los problemas que conlleva el acudir a hacer cola de varias horas en la calle, ante la peligrosidad de riesgo de contagios. También hay que tener en cuenta que en algunos casos se trata de personas mayores o de niños."

Añade el Secretario de la formación local "lo más esperpéntico de muchos de los casos, es que resulta, que después de una espera en la cola de unas horas, te dan cita para que el propio médico/a te llame por teléfono para tratar tu caso telefónicamente, ya que las agendas las tienen cerradas".

Según Sumant per Torrent, hace unos tres meses al inicio del verano, la actual Consellera de Sanidad Ana Barceló anunció que por las tardes en verano se iban a abrir los Centros de Salud (CS) de todos los municipios, cosa que evidentemente no se ha producido por la falta de personal sanitario, vacaciones, etc.

Aparte de este problema de no abrir los Centros de Salud de Torrent en épocas de vacaciones de verano, navidades, semana Santa, etc, que dicha formación política ya denunció en el anterior proyecto político, ahora se agrava dicho problema, debido a que las citas previas en los CS telefónicamente no ejercen su función, ante la desesperación de los ciudadanos y dicho procedimiento según la Consellera Barceló está "colapsado" y pide disculpas, aludiendo falta de personal y de que las bolsas de médicos especialistas y enfermería "están agotadas" y que no existe paro. Lo mismo ocurre con las citas previas a través de la App que tampoco está operativa.

Desde Sumant per Torrent exigen a las autoridades sanitarias, que por lo menos contraten más personal administrativo/a o teleoperadores/as para atender el servicio telefónico de citas, ya que para ello no es necesario de conocimientos médicos.

Finaliza Roberto Gómez diciendo "nuestra formación desde los inicios nos hemos preocupado mucho por estos temas de los Centros de Salud en Torrent, llegando a denunciar al Sindic de Greuges el cierre por las tardes de los Centros de Salud hace unos 4 años y ahora con este tema de la falta de atención telefónica como mínimo, sabiendo de la realidad en cuestiones de prevención ante el Covid. También este problema se agrava todavía más en los pacientes derivados del Centro de Salud de Santos Patronos, donde se tienen que desplazar a zonas más lejanas a su entorno y además la espera en las largas colas€".