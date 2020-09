Un colectivo de Torrent lleva alimentos a 30 familias

La situación de emergencia social que provocó la Covid-19 unida a la situación de deoendencia de algunas personas que no hace aconsejable de salgan a la calle, ha motivado a un grupo de personas de Torrent, lideradas por Evencio Tortajada, a constituir una asociación de voluntariado . El pasado mes de julio nacía «Solidarios por ti» que en la actualidad está integrado por cerca de 40 personas. El exedil popular Jorge Planells es el vicepresidente y forman la directiva el también exconcejal de Cs Paco Cubas, así como José Carretero y Mamen Alamar. Una de las principales acciones que desarrollan es la de reparto alimentario a domicilio y de productos de primera necesidad (limpieza e higiene) a una treintena de familias en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza, derivada en gran parte de la crisis. Sufragan las compras con sus aportaciones y donativos y también reciben lotes de productos. No solo entregan alimentos en crudo sino que a algunas personas dependientes se los han llevado ya cocinados. Además, realizan funciones de apoyo a personas dependientes que no pueden salir de su casa como compras y gestiones. Entre ellas ha estado la ayuda a varias personas para tramitar, de forma telemática, prestaciones sociales. También han derivado algún caso a los Servicios Sociales al pedir la intervención en situaciones de extrema urgencia del servicio de ayuda a domicilio. Hasta la fecha, el colectivo se apaña con un local prestado por un socio en la calle Gómez Ferrer pero Tortajada ya ha solicitado al alcalde, Jesús Ros, un espacio municipal donde poder almacenar mejor los alimentos y, sobre todo, poder atender a las personas. En el futuro, el colectivo piensa extender sus servicios al asesoramiento psicológico, económico, educativo y jurídico, ya que en estos meses ha detectado que las familias lo necesitan.