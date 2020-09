Padres de alumnos de Silla piden PCR para hijos tras positivo de una compañera

Los padres y madres de los quince alumnos de la clase de sexto de primaria del CEIP El Patí de Silla (Valencia) han pedido a las Consellerias de Educación y Sanidad la realización de pruebas PCR y el aislamiento de sus hijos tras haber estado en contacto con una compañera que ha dado positivo en covid-19.

En un comunicado, aseguran que tras conocer que sus hijos no van a ser puestos en cuarentena ni se les va a realizar la prueba para determinar si han sido contagiados, se encuentran "bajo la incredulidad, el asombro y, sobre todo, con una inmensa preocupación e incertidumbre".

Según explican, la mañana del viernes les llegó un mensaje del colegio firmado por el equipo directivo en el que les comunicaban la situación, y que según les indicaban desde sanidad, ponían en cuarentena a la clase durante 14 días y nos decían que se pondrían en contacto con nosotros para realizar las pruebas PCR a todos los alumnos. "Sin embargo, lejos de lo que apuntaba la primera y oficial comunicación del centro educativo y en la que se indicaba una nueva comunicación para realizar las PCR, a lo largo de la mañana la única información que hemos tenido es que se levantaba la cuarentena de los alumnos y no se iba a practicar la prueba", añaden.

Aseguran que "el malestar, la incertidumbre y la impotencia ha reinado desde ese momento entre nuestras familias que nos hemos visto totalmente desamparados cuando nos han informado pues no se contempla ni el aislamiento de los niños ni la práctica de las pruebas". "Nos parece inverosímil que no se vaya a tomar ninguna medida de control, estamos hablando de la salud de 15 niños que pueden estar contagiados y lo más importante, que pueden propagar el virus por una errónea decisión", indican en el comunicado, en el que añaden que, según la Conselleria, hoy lunes "nuestros hijos deben acudir todos al centro sin habérseles realizado la prueba de PCR".

Los padres afirman desconocer si sus hijos se han contagiado y señalan que les parece "lamentable y cobarde" que el protocolo de la Conselleria "traslade toda la responsabilidad a los profesores".

Añaden que a los padres y madres "se nos ha advertido, por activa y por pasiva, de que el riesgo cero en las aulas no existe, por lo que resulta incongruente que, sin embargo, el protocolo no prevea realizar los test PCR en estos casos".

"Estamos dispuestos a ir donde haga falta a reivindicar unas mejores actuaciones y medidas por parte de la Administración Pública. Estamos hablando de la salud de nuestros niños que son nuestro futuro y no entendemos por qué en otros municipios valencianos se está actuando de otra manera ante casos similares, según se está viendo en los medios de comunicación", indican en el comunicado.

La Conselleria de Sanidad aún no han facilitado su versión sobre la denuncia realizada por los padres del colegio de Silla.