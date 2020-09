Compromís pide al gobierno alternativas de ocio juvenil en Loma Larga

Compromís per Paterna ha pedido al equipo de gobierno de Paterna que diseñe un plan completo de ocio que atienda las necesidades de la totalidad de los jóvenes del barrio de Lloma Llarga, considerando varias edades y sus diferentes centros de interés. La formación valencianista realiza esta petición, puesto que, hasta la actualidad, no existe ningún espacio de encuentro para ellos cuando, además, es el barrio del municipio donde más ha crecido el número de adolescentes y jóvenes en los últimos años. Por esta razón, la concejal de Compromís per Paterna, Neus Herrero, ha destacado que "la ausencia de infraestructuras y alternativas culturales, de ocio y deportivas en el barrio hacen que un elevado porcentaje de los jóvenes acaben teniendo comportamientos incívicos, así se desprende de las quejas que nos han hecho llegar varios vecinos y vecinas de la zona".

Desde la coalición proponen la puesta en marcha de un plan completo de ocio, "un proceso de dinamización participativa con los y las jóvenes del barrio. Un proyecto que se podría estructurar en torno a cuatro fases: preparatoria, informativa, diagnóstica y propositiva, contemplando cada una técnicas y dinámicas de participación ciudadana con el fin de realizar una primera aproximación a la realidad de los jóvenes del barrio y de sus inquietudes en materia de ocio", destacan fuentes de la formación.

Al respecto, la concejal de Compromís, Neus Herrero, manifiesta que "nuestra propuesta no solo contempla la participación de la población joven, sino que paralelamente se trabajaría con otras personas y entidades con conocimiento y experiencia en los procesos comunitarios del barrio para contrastar y recoger nuevas visiones y aportaciones".

"En la actualidad residen cerca de 2.000 jóvenes en el barrio de Lloma Llarga que ya no tienen edad para jugar en los parques infantiles. De hecho, desde 2018 están esperando un parque de "Street Workout" en la calle Melisa, una de las propuestas más votadas por los vecinos y vecinas de Lloma Llarga. Pero que, como el resto de proyectos, continúan en un cajón.

Hay que ser realistas, muchos niños y niñas del barrio han crecido y necesitan alternativas de ocio y en el barrio no hay nada. Ser adolescente en Lloma Llarga es un aburrimiento. Por lo que denuncian muchos vecinos y vecinas únicamente les queda el botellón en el parque de la calle Malva, ni siquiera pueden ir andando a los centros de ocio próximos. Entendemos por un lado a los vecinos que se quejan por las molestias que les genera, pero por otra, también observamos la falta de espacios en condiciones y alternativas para la juventud, y esto nos parece muy preocupante", asevera la concejal de la coalición.

"Una carencia de infraestructuras y de alternativas para nuestros jóvenes que es generalizada en todo el municipio de Paterna, especialmente en aquellos barrios de la periferia con población más joven; y que podría solucionarse con un plan de ocio participado a través del Consejo de la Juventud que lleva años sin convocarse", concluye Neus Herrero.