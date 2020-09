Un niño da positivo en un colegio de Xirivella

Un positivo por coronavirus en una aula de sexto de Primaria del colegio CEIP Ramón y Cajal de Xirivella ha obligado a Salud Pública a activar el protocolo y poner en cuarentena al menor y a algunos niños que comparten clase con el alumno. El centro ha comunicado que se han mantenido las medidas de seguridad y al ser un caso aislado el resto de alumnos de la clase, no está obligado a hacer confinamiento.

El centro ha emitido un comunicado a los padres para informar de lo ocurrido: "Buenas tardes familias. Os escribo para informaros que ha habido un caso positivo en Covid en la clase de 6c. Desde el instituto epidemiológico nos comunican que si se han mantenido las medidas de seguridad de mascarilla y metro y medio de distancia, se trata de un caso aislado y por tanto, no hay confinamiento. No obstante, os recomiendo que controleis la salud de vuestros hijos y que ante el menor síntoma NO LOS TRAIGAIS AL COLE por el bien de todos. Muchas gracias.

