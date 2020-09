Manises convoca un concurso de fotografías sobre transporte sostenible

El coronavirus no ha dejado queel Ayuntamiento de Manises organice todas las actividades que estaban previstas para la Semana Europea de la Movilidad 2020. Las restricciones de reuniones y las precauciones necesarias para evitar nuevos contagios han obligado al consistorio ha reducir el número de actividades. Aun así, la concejalía de Movilidad ha lanzado un concurso de fotografía on-line. Hasta el día 22 de septiembre, la ciudadanía que quiera participar puede enviar su foto a setmanamobilitat@manises.es utilizando un transporte sostenible (bicicleta, andar, transporte público o vehículo privado compartido). El ayuntamiento premiará a las 100 imágenes más originales con un regalo. «Aunque no es posible realizar actividades físicas y presenciales, no hemos querido dejar pasar la fecha y hemos querido hacer una iniciativa viable», ha apuntado la concejala de Movilidad, Carmen Moreno.