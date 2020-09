Meliana: Una Fimel molt diferent

Fimel celebra 21 anys d´una forma extraordinària i es reinventa per la cris sanitària. Meliana es prepara per a una fira única. Com asenyala la regidora de Foment Econòmic i Agricultura, Amparo Martí, «amb el lema ´Fimel és possible´, hem buscat la manera que sectors econòmics locals tinguen el protagonisme i la promoció que els correspon, ajustant-ho tot a la nova realitat que estem vivint». Per a l´Ajuntament i la comissió organitzadora de la fira és important que enguany no siga un any perdut. Un dels elements forts serà la difusió de la nova plataforma comercial. Aquest any no hi haurà un recinte firal. Enguany Fimel tindrà lloc en tota la trama urbana més comercial. «Cada comerç participant ho farà des del seu local mateix, que estarà senyalitzat i indicat en el plànol de la fira, i s´incentivarà que la gent vaja visitant-los». Este 2020 la part relacionada amb el turisme estarà vinculada a la presència de l´estand de Turisme de l´Horta. Turisme Carraixet. i les visites a l´espai expositiu del palauet de Nolla. També s´han programat activitats que celebraran en les quatre places que queden dins de la zona, amb les mesures i controls de seguretat. Enguany s´homenatja a gent que va tindre, i està tenint un paper destacat durant la covid. Així com al sector del camp. Tambe es celebra un acte agrícola i altre de comerç i turisme. Tota una Fimel, més diferent que mai.