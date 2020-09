Un segundo positivo en el colegio CEIP Ramón y Cajal de Xirivella ha puesto en cuarentena al curso de sexto de Primaria. Salud Pública ha activado de nuevo el protocolo de seguridad y se están realizando pruebas PCR a los alumnos de ese curso. Hace apenas unos días, el centro comunicó a los padres este positivo por coronavirus y al ser un caso aislado, puso en cuarentena a algunos niños que compartían clase con el alumno contagiado. En esa ocasión el centro emitió este comunicado: "Buenas tardes familias. Os escribo para informaros que ha habido un caso positivo en Covid en la clase de 6c. Desde el instituto epidemiológico nos comunican que si se han mantenido las medidas de seguridad de mascarilla y metro y medio de distancia, se trata de un caso aislado y por tanto, no hay confinamiento. No obstante, os recomiendo que controleis la salud de vuestros hijos y que ante el menor síntoma NO LOS TRAIGAIS AL COLE por el bien de todos. Muchas gracias.

Hasta el momento todo el curso de sexto de Primaria se encuentra en cuarentena y a la espera de saber los resultados de las pruebas.



Balance de contagios

Las altas siguen también en cifras altas por lo que el número de casos activos es de 6.212 el 14,47 % del total, algo menos que en semanas anteriores. La peor de las cifras fue la de los nueve muertos por covid-19 en las últimas 24 horas. Se trata de cinco personas de Valencia, tres de Alicante y una de Castelló. De ellas, al menos tres eran residentes en algún centro sociosanitario donde sigue habiendo positivos: ayer otros cuatro residentes más y 5 trabajadores. Son 53 los centros de mayores que tienen, al menos, algún positivo. Además, Sanidad notificó otros 23 brotes con 101 casos relacionados, todos menos uno de origen social.

