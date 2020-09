Paterna nombrará a Borruey Hijo Adoptivo

El Ayuntamiento de Paterna ha anunciado que nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad, a título póstumo, al ex alcalde Francisco Borruey, que ostentó la Alcaldía de la localidad entre 1997 y 2007. Con la concesión de este título a Borruey, el consistorio concluye el expediente iniciado en 2011 a petición de un grupo de personalidades de relevancia a nivel local y entidades del municipio para que el ex dirigente recibiera dicha distinción. Tal y como recogen en el escrito que registraron en el Ayuntamiento el 8 de junio de 2011 solicitando la concesión de este título para el ex alcalde, el nombramiento de Francisco Borruey como Hijo Adoptivo de la Villa de Paterna es el merecido reconocimiento y homenaje a la labor, defensa y dedicación personal, política y profesional de Paterna que siempre realizó. Natural del municipio aragonés de Caspe y afincado en Paterna desde 1986, Francisco Borruey pasó en 1991 a formar parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Paterna como concejal de Hacienda, convirtiéndose en 1997 en alcalde de la Villa, cargo que compatibilizó desde 2003 a 2007 con el de Diputado. Así, consiguió la reforma de Fuente del Jarro, la creación del parque empresarial Táctica y el impulso del Parque Tecnológico. Inició la conversión del Tiro de Pichón en el actual Parc Central, construyó la Cova Gran, el puente a Manises y los accesos a la ciudad, Avenida de Europa incluida. Además, durante su mandato, llevó a cabo la rehabilitación del Gran Teatro y el Capri y la construcción de los Centros Sociales de La Canyada y Terramelar. También impulsó Heron City y defendió la identidad paternera con la creación de la bandera de Paterna y la implantación de las Insignias de Oro de la Villa. En el ámbito festivo, consiguió que la Cordà fuera declarada Fiesta de interés Local. En 2009, recibió, a título póstumo, el Coet d´Or y la Insignia de Oro de la Villa y en 2010 la Medalla de Oro de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y S. Vicente Ferrer.