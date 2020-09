La piscina de invierno de Puçol abre sus puertas el lunes

Tras las tareas de mantenimiento, a partir del lunes 21 de septiembre está abierta la piscina municipal de invierno. De momento, los cursos de natación y de aquaerobic quedan aplazados para poder cumplir las normativas de seguridad que exige la lucha contra la pandemia. Por tanto, está abierta para el baño libre todos los días de la semana, eso sí, con una serie de requisitos para garantizar la seguridad de los vecinos y con reserva previa llamando al 961 464 885.

Durante este verano, la Piscina Municipal de Puçol ha sido una de las pocas de la comarca que ha permanecido abierta. El balance ha sido positivo: multitud de vecinos que han seguido escrupulosamente las medidas de seguridad marcadas desde el Ayuntamiento y ningún incidente entre los usuarios.

Tras un periodo de tres semanas en el que se ha colocado nuevamente la cúpula, se han realizado los ajustes de climatización y se han adaptado las instalaciones, la piscina de invierno ya está lista para el uso los siete días de la semana.

El horario de apertura es muy amplio: Lunes a viernes: de 8.00 a 22.30 horas; Sábados: de 9.00 a 21.00 horas; y

Domingos: de 9.00 a 14.00 horas

Los interesados deben llamar previamente al 961 464 885 para reservar el horario de baño libre, que estará limitado a una hora por cada reserva.

«El uso del gel hidroalcohólico y la mascarilla, así como el límite de cuatro vecinos por cada calle durante la natación, son algunas de las nuevas normas para este inicio del curso», apunta Fernando García, técnico municipal de Deportes. «También es imprescindible el uso de taquillas, no dejar ropa en los vestuarios y mantener la distancia de seguridad en las zonas comunes. Y, en caso de duda, hay que seguir las indicaciones del personal técnico de la piscina».

Lo que de momento no se puede poner en marcha son los cursos de natación y aquaerobic, dado el elevado número de usuarios en ediciones anteriores. Pero es sólo un aplazamiento, no se descarta su puesta en marcha en cuanto la evolución de la pandemia lo permita.



Normativa para el uso de la piscina:

1. Deberá realizar la reserva telefónica con anterioridad para poder acceder al baño libre. Puede realizar la reserva llamando al 96 146 48 85.

2. El tiempo límite de baño es de 60 minutos por bañista y reserva.

3. Si va a realizar algún pago o hacer uso de bono de baño libre, use el gel desinfectante antes y después de hacerlo.

4. El acceso al vestuario será solo para cambiarse y acceder al servicio. El aforo estará limitado, las zonas disponibles estarán marcadas y no se podrá hacer uso de las duchas. Se ruega hacer un uso responsable de los vestuarios permaneciendo solo el tiempo necesario. No deje objetos personales en los vestuarios. Use las taquillas.

5. Deberá respetar en todo momento las distancias de seguridad, evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones del personal de la instalación, tanto empleados municipales como empleados de la empresa concesionaria del servicio.

6. Deberá acceder con mascarilla hasta la zona de playa. Podrá dejar la mascarilla y sus enseres personales en las zonas delimitadas para tal uso.

7. El aforo máximo es de 4 personas por calle de nado.

8. Solo se permite descansar a 1 persona por calle de nado en cada uno de los extremos. Deberá hacerlo en la esquina izquierda en el sentido del nado.

9. No podrá usar el material de las escuelas municipales. Cada usuario deberá traer aquello que vaya a necesitar.

10. Al salir rogamos que se seque en la zona de playas para evitar encharcar pasillos y vestuarios.