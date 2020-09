Una espacio para conectar al pueblo con el Congreso y el Senado

El recién nombrado secretario del grupo territorial valenciano en el Senado, Fernando de Rosa Torner ha presentado junto a la portavoz del PP en Torrent, Amparo Folgado, la creación de la Oficina Parlamentaria. De Rosa ha señalado que "esta Oficina Parlamentaria, como las existentes en Reino Unido y en Estados Unidos, va a ser el nexo entre los ciudadanos y los grupos municipales con el Senado y el Congreso, de forma que los parlamentarios podamos venir a cada municipio, a hablar con cada vecino y poder trasladar las propuestas de los municipios al Parlamento". Además, De Rosa ha destacado que "he querido presentar esta oficina en Torrent, la segunda ciudad más importante de la provincia de Valencia, por ser un motor económico y por eso, vamos a trasladar dos cuestiones muy importantes para esta ciudad, tanto a nivel económico como medioambiental".

Fernando de Rosa ha señalado que "toda administración pública tiene que tener presente que a ingresos cero, impuestos cero para ayudar a que no se destruya el tejido económico de Torrent y de la Comunitat Valenciana". Además, ha apuntado también "desde el Partido Popular exigimos al Gobierno que los 5.000 millones de euros vayan directamente a los municipios, que no amenacen con ningún tipo de venganza por no haber prosperado la expropiación de los ahorros municipales que tenían previsto". En este sentido, el senador valenciano ha afirmado que "el superávit es debido al esfuerzo realizado por cada familia y por cada negocio con sus impuestos, por eso, ahora ese dinero debe de devolverse a las familias y a quienes levantan con mucho esfuerzo cada mañana la persiana".

De Rosa ha apuntado que el Partido Popular está preparando una batería de mociones en toda España a nivel local, autonómico y nacional, para que se rebajen los impuestos, se baje el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%, que se pueda contratar a trabajadores de forma bonificada para desempleados y así poder evitar que los ERTE se conviertan en ERE y en parados de larga duración. "Desde las administraciones públicas tenemos que dar esperanza a todos los comerciantes en dificultades, a quienes más les cuesta abrir cada día la persiana". Por eso también ha señalado que debe de haber exención fiscal y carencia en el pago de los créditos ICO, apoyando principalmente al comercio local, a la hostelería, ocio y al turismo.

De Rosa ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Fomento que preside Jose Luís Ábalos la limpieza de los barrancos que circundan Torrent, especialmente "el barranc de l'Horteta, el Pantà, el Mas del Jutge y los tramos urbanos de los barrancos de Torrent que no están siendo preparados para las épocas de lluvias ni frente a incendios forestales, como el que se produjo ayer entre el Pantà y el casco urbano de la ciudad".

En este sentido, el senador ha afirmado que "tenemos que salir de esta crisis provocada por la COVID-19 con políticas que favorezcan la salud de las personas, respetando y protegiendo las zonas boscosas y forestales junto a nuestros municipios". Por eso mismo, De Rosa ha anunciado que exigirá a la CHJ la limpieza de los barrancos de Torrent y la eliminación de especies invasoras. "Esta exigencia a la CHJ es una de las primeras medidas que desde la Oficina Parlamentaria vamos a trabajar y es gracias a la labor que el Grupo Popular en Torrent, con su portavoz Amparo Folgado al frente, viene reivindicando. Es un claro ejemplo de los temas que vamos a trabajar en la Oficina Parlamentaria".

El senador también ha señalado que a día de hoy, la CHJ no ha publicado la memoria de las actuaciones realizadas en todo el 2019 ni tampoco en los primeros seis meses de 2020, por lo que ha pedido al ministro Ábalos que debe de responder de sus obligaciones.

De Rosa ha destacado la labor de la portavoz de los populares en la ciudad de Torrent, Amparo Folgado, quien a diario está visitando a los sectores económicos más afectados por la crisis provocada por la COVID-19, tales como los comerciantes y los autónomos de la ciudad de Torrent. Por eso, De Rosa ha señalado que "los alcaldes digan si van a invertir el dinero en los problemas de la gente y en las familias mediante exenciones a los comercios y ayudas directas, ya que habrá empresas que no podrán ni devolver los créditos ICO".

Por eso, la portavoz del PP en Torrent ha señalado que "desde el PP de Torrent vamos a exigir a Ros una bajada de impuestos, no podemos seguir gastando el superávit municipal en la compra de locales y solares municipales, sino devolviendo a los ciudadanos mediante bajadas de impuestos lo que antes les hemos recaudado en tiempos de bonanza". Folgado también ha recordado que en los cinco años que lleva Jesús Ros de alcalde no se ha bajado ningún impuesto municipal y se ha eliminado la Subvención RECICLA.

Folgado también ha exigido que "el Ayuntamiento y la Consellería se deben de sentar ya y resolver el problema sanitario en Torrent, tanto en la reapertura del Consultorio de Santos Patronos, como en evitar la formación de largas colas bajo el sol cada día en los centros de salud de la ciudad". Por eso también, la exalcaldesa de Torrent ha exigido a Ros que "Ros debe mostrar el mismo interés que tiene en comprar locales comerciales en la calle San Valeriano con la que está cayendo, en resolver los problemas en los centros de salud y habilitar en el antiguo INSS, el equipamiento necesario para que regresen los médicos a Santos Patronos".

Por último, Folgado ha agradecido a De Rosa que haya elegido Torrent para presentar esta novedosa iniciativa. De Rosa ha apuntado que va a seguir reuniéndose en todos los municipios y también en Torrent con sus afiliados, con sus comerciantes, asociaciones y ONGs, para que sientan cercano a sus representantes públicos y poder trasladar las iniciativas al Senado y al Congreso de los Diputados. Por eso, ambos se han emplazado a una próxima reunión de trabajo en la misma ciudad de Torrent.