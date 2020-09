La Movilidad y el Espíritu Santo

Desde que hace 10.000 años decidimos abandonar nuestra vida nómada y asentarnos buscando seguridad y estabilidad, sentimos cierto miedo al cambio. Lejos de aceptar nuestra reticencia a cambiar, el planeta va a su ritmo. Desde la revolución industrial y la puesta en marcha del sistema capitalista (devorador de recursos y generador de externalidades negativas) parece que los cambios han pisado el acelerador. Y aquí nos encontramos, en plena pandemia, y ante un cambio climático que, si bien algún día llegaría, hemos precipitado con nuestras actividades insostenibles, adentrándonos en una situación de emergencia climática sin precedentes. Sin lugar a dudas, el impacto negativo de la movilidad en estos alocados procesos de transformación es grande. En ciudades como Madrid, el tráfico representa el 41% de las emisiones contaminantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Al año, 7 millones de personas mueren por la contaminación ambiental. A esto, le sumamos la contaminación acústica; la dependencia energética, el 30% de toda la energía que consumimos en el estado español la dedicamos al transporte; o la ocupación del espacio público por el vehículo de motor privado. El resultado son entornos con escasa calidad de vida y ciudades que han crecido bajo la dictadura del coche, desplazando a las verdaderas protagonistas de esta película: las personas. A pesar de nuestro interiorizado pavor al cambio, las evidencias han hecho que la búsqueda de la sostenibilidad en los desplazamientos esté en boca de administraciones, empresas y de una parte de la sociedad. Los discursos, los proyectos de futuro y las buenas intenciones se suceden ¿Pero hacemos lo suficiente? Desde el misterio de la anunciación, no conozco ningún hecho o proceso social que no haya seguido las leyes de la acción reacción, requiriendo el paso del discurso a la acción para transformar la realidad. En movilidad los milagros no existen. Si durante la desescalada, nuestras ciudades se llenaron de gente caminando y bicicletas, fue porque durante esos días, se devolvió el espacio público a las personas. Si vemos la Plaza del Ayuntamiento de València llena de vida, es por la misma razón. Si las bicicletas se han multiplicado en la calle Colom, es porque se les ha ofrecido espacio con seguridad. Con un discurso oficial empeñado en hablar de responsabilidades globales, se ahoga la parte que le corresponde a cada quien: «si todo el mundo es responsable, nadie lo es». Esperando que la gente caiga del vehículo privado, cegados por la luz de la verdad, no podemos dejar las políticas de movilidad en manos del Espíritu Santo. Al final hay que entender de una vez, que el cambio a una movilidad más sostenible, no es una cuestión de fe, sino de responsabilidad de todas, principalmente de los poderes públicos.