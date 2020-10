La Policía Local de Benetússer evitó durante el fin de semana la ocupación de una vivienda gracias a la colaboración ciudadana, «que fue trascendental en la detección de los hechos», ha explicado el jefe de este cuerpo, Paco Márquez, a través de un comunicado municipal.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la calle Pintor Sorolla y calle Constitución. Tras un aviso vecinal, la patrulla se desplazó al lugar y localizó a las titulares de una vivienda, hijas de una anciana.

La presunta ocupa, que había cambiado la cerradura de una de las puertas interiores, iba a acceder al interior del inmueble con bolsas con sus pertenencias y aseguraba que había comprado la casa por 400 euros.

La Policía Local le requirió que lo acreditase documentalmente, a lo que la mujer manifestó que no tenía los papeles y que no conocía a su intermediario. Por su parte, las hijas de la propietaria defendían que no conocían a la mujer, ni mantenían relación contractual alguna con ella.

Así pues, las hijas de la dueña mostraron su disposición a denunciar los hechos, motivo por el cual, se procedió a su identificación e información de que se iban a instruir diligencias de prevención por un presunto delito de usurpación. De forma paralela, la ocupación se evitó

Fuentes del Ayuntamiento de Benetússer han aclarado que, al no tratarse de morada, esto es, no ser una casa habitada, no se puede hablar de allanamiento, sino de usurpación. Además, al ser un episodio sin violencia ni intimidación, los hechos constituyen un delito leve, que tiene una posible condena que va de tres a seis meses de multa.