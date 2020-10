La fortuna ha sonreído a una localidad valenciana con casi 10 millones de euros. Es la cantidad que el vendedor de la ONCE Manuel Meseguer Díaz ha repartido entre los compradores de 21 billetes del Cuponazo de la ONCE, serie agraciada con los nueve millones de euros de premio y otros 515.000 euros entre distintos vecinos de una localidad de la comarca de l'Horta situada al norte de la provincia.

"Es una alegría muy grande", admite Meseguer por teléfono a Levante-EMV solo unos minutos después de recibir la buena noticia. “No me lo creo” ha dicho a los compañeros de la ONCE cuando le han informado. “Es una alegría muy grande haber repartido tanto dinero y me ilusiona especialmente que sea en estos momentos difíciles”, admite este vendedor que ya repartió suerte hace dos años en el sorteo del 11/11 de la ONCE el año pasado, cuando repartió un "buen pellizco" entre trabajadores de unos grandes almacenes de Pintor Sorolla.

Divertido, reconoce que algunos compradores habituales le han admitido no estar dentro de la fabulosa lista de agraciados. Meseguer sospecha de quienes pueden haber recibido la lluvia de millones, pero guarda absoluta discreción por respeto a su clientela. Este diario ha podido saber que el premio ha caído entre los vecinos de Puzol y los miembros de una asociación de cazadores de la localidad valenciana que, a buen seguro, celebran el puente de octubre con más alegría.