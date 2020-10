La Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana ha recibido la denuncia de un vecino de Torrent al que el empleado de un comercio de la avenida principal de la ciudad se negó presuntamente a atender porque hablaba en valenciano. «No me da la gana atenderte si me hablas en valenciano», le dijo, según consta en la denuncia. El afectado también ha presentado una reclamación en Consumo.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando este vecino acudió por segunda vez a la tienda ya que tenía que devolver un equipo al haber cambiado de operador. Si bien en la primera visita, un empleado le atendió «sin ningún problema», en la segunda ocasión el trabajador era otro.

Según la denuncia, cuando se dirigió a él en valenciano, le contestó: «no te voy a atender si no me hablas en castellano, que es el idioma oficial de España». Inicialmente se negó a hacerlo pero, para facilitar el trámite, le apuntó los números de su DNI en un papel. Entonces el empleado le comentó que era de Madrid. Por tanto, el cliente cambió de idioma y continuó en castellano.

No obstante, este vecino le recomendó que «aunque era de Madrid» dado que estaba empleado en València, era conveniente que aprendiera la lengua propia para su trabajo.

«Si no soy de Madrid, soy de ‘Torrente’ -dijo utilizando el topónimo incorrecto de la ciudad- pero no me da la gana atenderte si me hablas en valenciano».

La reacción del cliente fue interponer allí mismo una reclamación de Consumo, en la que además hizo constar que el empleado se negó a facilitarle sus datos personales más allá de su nombre de pila. Con posterioridad, el afectado por este incidente ha tramitado una denuncia más amplia en l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana para que se ponga en marcha el correspondiente procedimiento.

Este diario intentó ayer por la tarde, de forma reiterada, contactar con la tienda para obtener su versión de los hechos pero no fue posible.