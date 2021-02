No deja de pedir disculpas pero el bochorno ya está servido. Mónica Oltra le ha pedido ejemplaridad aunque el grupo de Compromís de la comarca sigue mostrándole su apoyo. La historia del alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, va camino del mejor guion televisivo. Catarroja. Sábado por tarde. El alcalde, de Compromís, y su pareja están en su domicilio. Plena tercera ola de la pandemia de coronavirus y con limitación de reuniones familiares a solo los convivientes. Tocan al timbre, es la policía local. Una vecina les ha avisado de que un grupo de personas ha estado cantando el "cumpleaños feliz" en el balcón. ¿Una fiesta privada en el peor fin de semana de la tercera ola?

Monzó les abre la puerta del edificio y los agentes suben al domicilio para comprobar qué sucede y si se está cumpliendo la norma. Entran en el piso y no encuentran a nadie más. Ni rastro de no convivientes. Fin de la historia. Pero no.

Los agentes no se fían y siguen sospechando del alcalde y del "cumpleaños feliz". Esperan un tiempo prudencial y vuelven a la carga. Entran en el edificio. Deciden inspeccionar los rellanos y la escalera de la comunidad piso a piso. El barrido no deja lugar a error ni a la escapatoria. Un agente por la escalera, el otro por el ascensor y ahí estaban. La policía localizó a dos hombres que intentaban abandonar el edificio. Confesaron lo de la fiesta y que habían estado en casa del alcalde. Al parecer, y tal y como afirma el portavoz municipal del PP Rafael Sanchis, se habrían escondido en el rellano del piso de arriba en la primera visita de la policía para evitar la denuncia. Sanción administrativa para ellos y para el alcalde. Ahora sí. Final de la historia.

Por su parte, el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, ha reiterado sus disculpas a los portavoces políticos del Ayuntamiento por haber incumplido las restricciones anticovid, al tiempo que ha reiterado que no tiene intención de dimitir.

Monzó ha asumido que cometió una irregularidad y ha afirmado que está dispuesto a asumir la sanción que le corresponda por ello.

Monzó ha reconocido haber infringido el pasado fin de semana las restricciones anticovid, al haber permitido la entrada en su casa a dos amigos que llevaban "un detalle" para su pareja, algo que, según explicó, "no tocaba". En un mensaje publicado en redes sociales, Monzó reconoce haber cometido "un error" y pide disculpas a su pueblo y a las personas que confían en él "por un error que en ningún caso debería de haber ocurrido".

El alcalde ha asegurado que no hizo ninguna fiesta en su casa y que dejó pasar a la patrulla de la Policía Local al interior de la vivienda "en base a una denuncia anónima", y atribuyó que se conociese este hecho a "filtraciones interesadas de algunos miembros de la Policía".

El portavoz municipal del PP, Rafael Sanchis, afirmó que los agentes entraron al domicilio y vieron que en ese momento no había nadie más que los convivientes, pero descubrieron posteriormente a dos personas que trataban de salir del inmueble y que reconocieron que venían de la vivienda de Monzó.