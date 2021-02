Torrent será la sede de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, la autoridad creada hace unos meses por la Generalitat como responsable de la seguridad del sistema ferroviario de competencia autonómica. Así lo ha anunciado esta mañana el president Ximo Puig, durante su visita a la capital de l’Horta Sud para ver el estado de las obras del puente que conectará Alaquàs y Torrent, sufragado por la Generalitat.

El president ha indicado que “hay muchas razones” para que la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria esté en Torrent, tanto “simbólico” - en referencia al accidente de metro de 2006 en el que 21 de las 43 víctimas mortales eran de la ciudad‑ como “por la intención de la Generalitat de descentralizar la administración, no solo en las capitales de provincia sino también en las comarcales”. Puig ha resaltado el “impulso de la capilaridad territorial de la C. Valenciana donde las comarcas tiene un peso muy importante en el desarrollo económico y social”. Y desde esa perspectiva, que algunas instituciones ya estén fuera de la ciudad “es un avance que explicita esa voluntad de coser la C. Valenciana”.

Puig ha revelado que llevaba semanas de conversaciones con el alcalde Jesús Ros para que la decisión se concretara y “creemos que la instalación de la agencia en Torrent será inmediata”. Por su parte, Ros ha apuntado que siempre que el presidente “viene a Torrent es para dejarle a nuestro pueblo algo importante, ya que, que una agencia gubernamental se ubique a Torrent para nosotros es muy importante, por referencias que no quiero comentar, pero que en cualquier caso, ser sede del organismo autonómico que tiene que trabajar por la seguridad del ferrocarril, para nosotros representa un reconocimiento a la ciudad, al trabajo, a la importancia de la capital de l’Horta Sud y, en definitiva, a esa trayectoria histórica que ha tenido Torrent vinculada al ferrocarril desde los orígenes del Trenet y que ya ha traído aquí el Museo del Ferrocarril”. En este sentido, la oficia estará ubicada en la Avinguda al Vedat, en un lugar todavía por definir, aunque ya barajan varios posibles locales de oficinas.

La Generalitat impulsó a mitad del pasado año la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria. Entre sus funciones se encuentran la de velar por el mantenimiento general de la seguridad en la circulación ferroviaria, autorizar la entrada en servicio de los subsistemas estructurales, funcionales y todo el sistema ferroviario en su conjunto, establecer una metodología para la evaluación y valoración de los riesgos asociados a la operación ferroviaria u otorgar certificaciones de seguridad de entidades ferroviarias. Su presidente será Antonio Esparza Sanz, ingeniero de telecomunicaciones con MBA (IE), con más de 14 años de experiencia en el sector ferroviario como ejecutivo en la dirección de la seguridad y de las operaciones ferroviarias. Esparza ha prestado sus servicios, entre otras, a empresas como Transfesa Logistics, Vossloh, Transportation Systems BU o Ey Ernst & Young y tiene formación como Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles.