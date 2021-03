Concha Martínez echa una mirada a la lucha de las mujeres

La fotógrafa de Benetússer, Concha Martínez Giménez, mujer con discapacidad y activista feminista, presenta hasta el 25 de abril la exposición fotográfica «Márgenes, Mujeres, Miradas», en el hall de la Facultat de Ciéncies Socials de la Unversitat de València, visitable de 8.30 a 21 horas.

Esta exposición compuesta por 60 fotografías en blanco y negro, formato grande, se exhibe sobre estructuras plegables en formato araña, lo que confiere a la obra una sensación de frescura y luminosidad acorde con la multiculturalidad que muestra.

En este proyecto, que se va renovando y ampliando año a año, la autora visibiliza mayoritariamente a las mujeres: «Aunque las mujeres tomamos la calle como se ve en las grandes manifestaciones: 8M, 25N, ocupando con contundencia el espacio público, y ya no estamos relegadas exclusivamente al espacio doméstico, todavía hoy, tenemos que seguir trabajando para que el androcentrismo y el patriarcado no nos nieguen nuestros derechos fundamentales de ciudadanía».

Según la fotógrafa, «para la mayoría de personas los referentes históricos y culturales no han albergado la figura de las mujeres. Los hombres son por defecto los grandes protagonistas de la memoria cultural que compartimos. Por eso la identidad social de las mujeres necesita referentes. No ser reconocida, no ser protagonista, ser invisibilizada, también es violencia. Las mujeres merecemos quebrar y subvertir este orden de sumisión y alcanzar la deseada igualdad de oportunidades y reconocimiento».

Para Concha, esta exposición de carácter interseccional quiere ser una aportación a esa memoria cultural y a esa huella que transforma la invisibilización de las mujeres. Así lo han considerado también la vicedecana saliente Inmaculada Verdeguer Aracil que ha facilitado esta exposición y la entrante Marcela Jabbaz Churba.