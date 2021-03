La pandemia pone el freno a las denuncias de violencia machista

Las denuncias por delitos de violencia de género han experimentado un ligero descenso en l’Horta. Si en 2019, los juzgados de la comarca registraban más de diez denuncias al día sobre presuntos delitos contra la mujer, en 2020 ese número baja a ocho denuncias al día. En concreto, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los ocho partidos judiciales que tiene l’Horta (Catarroja, Massamagrell, Moncada, Mislata, Paterna, Picassent, Quart de Poblet y Torrent) se registraron un total de 3.213 denuncias de violencia de género, 542 menos que en 2019 (3.755 denuncias), unas 409 menos que en 2018. La cifra sigue manteniéndose más alta que la de 2017, cuando se bajó de las 3.000 denuncias.

Unos datos a la baja que pueden tener su explicación en la pandemia. Al igual que otros sectores, durante el confinamiento de marzo a junio también se paralizó la actividad judicial en delitos no de sangre y, por tanto, se retrasaron aún más los procesos judiciales en marcha, aunque no hay que olvidar que, en el caso de delitos contra violencia de género, parte de las denuncias no prosperan o porque se archivan por falta de pruebas o porque las víctimas retiran la denuncia.

En los juzgados de Torrent es donde más se nota esta bajada en el número de denuncias. En total en 2020 se han registrado 799 casos, frente a los 967 de 2019, mientras que se ha producido 73 sentencias condenatorias.

También han experimentado una bajada del 40% las denuncias presentadas en el juzgado de Quart, pasando de 366 en 2019 a 144, con 45 condenados.

Por partidos judiciales, sigue siendo Paterna la que más denuncias ha registrado con 921 casos, 65 menos que en 2019 y 66 mas que en 2018, 334 más que en 2017. También lidera elnúemro de condenados, con 90.

También ha bajado ligeramente el número de denuncias registradas en el juzgado de Catarroja, bajando a 414 frente a las 438 en 2018 y 453 en 201, mientras que se han resuelto 60 sentencias.

La partida judicial de Mislata es la única que ha aumentado en el número de denuncias cursadas por presunta violencia contra la mujer, pasando de 267 en 2019, a 290 en 2020. En cuanto a sentencias, se han ejecutado 16.

Eel juzgado de Moncada ha condenado a 24 hombres. Las denuncias bajan, de 391 a 302, aunque en este caso la bajada ya se dio anteriormente, puesto que en 2018 se registraron 444 .

Massamagrell y Picassent mantienen sus cifras, apenas dos denuncias más en el segundo, con 135, y cuatro menos en el primero, con 208. Han emitido 27 y 23 condenas, respectivamente.