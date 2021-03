La coalición de gobierno de Catarroja formadaa por Compromís y PSPV ha impedido la creación de una comisión de investigación sobre el alcalde, Jesús Monzó (Compromís)por las dos infracciones de las normas anti-Covid denunciadas por la Policía Local. La creación de dicha comisión de investigación era el único punto del día de un Pleno Extraordinario que fue convocado por los siete concejales que reúnen PP y Cs, cuyos votos no fueron sufucientes para sacar adelante la propuesta pese a contar también con el apoyo de Guanyar Catarroja. Hay que recordar que el alcalde fue denunciado al permitir entrar a dos no convivientes en su domicilio para entregar un regalo a su pareja por su cumpleaños y que posteriormente recibió una segunda denuncia por prácticamente el mismo incumplimiento realizado por una vecina, aunque a diferencia del primer caso que reconoció los hechos y pidió perdón, en este segundo caso el primer edil defiende que es una denuncia falsa y está estudiado emprender acciones legales.

En el Pleno Extraordinario, que apenas duró 10 minutos, el portavoz del PP, Rafael Sanchis, defendió la petición de esa comisión de investigación "como el único medio para que los concejales conozcan de primera mano los hechos y testimonios" de los agentes implicados en las dos denuncias de la Policía Local sobre sendas infracciones de la normativa anti-Covid por el alcalde. Sanchis, añadió, que "independientemente de los procesos judiciales que hay en marcha, queremos saber la verdad y actuar en consecuencia".

La portavoz de Cs, Marcela Tomás, simplemente se refirió a que esta comisión era la única "herramienta democrática para esclarecer unos hechos contradictorios".

Daniel POrtillo,d e Guanyar Catyarroja, aeguró que pesea que votaría favor de la comisión, "consoderaba queno era necesaria hacer un pleno extraordianrio cuando el pleno rodinario se iba a realzarmañana", a lo que elalcalde Jesús Monzó aclaró que el ROM establece que cuando es una petición de siete concejales debe ser Pleno extraordinario, ya que no se trata de una moción.

Por parte del PSPV, Alejandro García Cuevas argumentó que votaría en contra de la creación de la comisiónde investigación porque existen otros mecanismos internos de control "sin la necesidad de comsiones externas que supongan un coste económico y de tiempo de los trabajadores municipales". En cuanto a las responsabilidades, asegura "que esas se resolverán en los juzgados". Sin embargo, los socialistas aprovecharon de nuevo para reprobar la actuación del alcalde al infringir las normas y defendieron la labor de la Policía Local.

Por último, Martí Raga, edil de Compromís, afirmó que "el Pleno no tiene competencias para pedir testimonios ni acceder a documentación privada", a la vez que recordó "que ya se convocó una Junta de Portavoces para dar explicaciones".

El pleno acabó con cierta controversia ya que el alcalde Jesús Monzó no devolvió el turno de palabra a PP y CS al defender que se trataba de un punto del orden del día del Pleno y no una moción y por lo tanto no cabía réplica.