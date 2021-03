Con el objetivo de seguir haciendo de Paterna una ciudad más sostenible, mejor conectada y más amigable e inteligente, el Ayuntamiento ha registrado en el Ministerio de Transportes la solicitud de subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para un total de 14 proyectos.

Tal y como ha explicado la Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Núria Campos «se trata de actuaciones estratégicas, valoradas en su totalidad en 57 millones, con las que pretendemos mejorar la movilidad, conexión, accesibilidad y seguridad peatonal de todo nuestro término municipal».

Entre los proyectos presentados, Campos ha destacado la ‘boulevarización’ y adecuación de la Carretera Pla del Pou a Zona 30, valorada en 10,5 millones y el nuevo Servicio de Autobús Municipal, presupuestado en 17.7 millones de euros, con el que se pretende renovar este transporte, que pasará a tener nueve vehículos nuevos, híbridos y de gasóleo e incluirá lanzaderas a zonas industriales, más líneas de comunicación entre barrios, mejora de la frecuencia de paso, sensores de conteo de usuarios, etc.

Otros de los proyectos con los que el consistorio opta a los fondos europeos es la «Mejora del acceso norte de Lloma Llarga», mediante la creación de un nuevo acceso norte que enlazaría con la calle Melissa, por un valor de 1.000.000 euros y la «Mejora en los accesos de salida de La Canyada al polígono industrial Fuente del Jarro por el Camino de Borcheros», mediante una actuación en el paso inferior existente y la creación de un paseo peatonal y ciclista longitudinal al camino, de forma que se mejore la conexión peatonal, ciclista y rodada.

Movilizaciones de los vendedores del mercado





Los vendedores ambulantes del mercado de Paterna, apoyados por las asociaciones Aivav y Avame, han convocado dos manifestaciones el 30 de marzo y el 6 de abril para reclamar al ayuntamiento el permiso para poder volver a montar sus paradas al 100%.

Mientras que la bajada de la incidencia de casos de coronavirus ha provocado que los consistorios vayan poco apoco aligerando las restricciones y permitiendo la vuelta de los mercadillos al cien por cien, como por ejemplo en Moncada desde el pasado 15 de abril, en Paterna el consistorio ha comunicado su intención de no cambiar esa situación que ya se arrastra desde el 15 de noviembre. Desde entonces cada martes se establecen turnos, dividiendo las paradas en pares e impares. «Una situación que no podemos tolerar más económicamente y porque pensamos que es discriminatoria con respecto al comercio que sí puede abrir, y además no damos un buen servicio a los ciudadanos, que tienen que esperar 15 días para poder hacer encargos o devoluciones», señala el delegado de Aivav en Paterna.

La semana pasada los vendedores mantuvieron una reunión con el concejal de comercio, Fernando Carrión, quien les propuso la incorporación de 11 paradas más en una plaza anexa. «Pero esa situación no es viable, porque están en un lugar aislado fuera del recorrido habitual y porque son solo 11 paradas, cuando hay espacio para poder montar al cien por cien», señalan desde Aivav, aunque agradecen la exención de la tasa de ocupación de vía pública. Informa: P.Olaya