La superstición que afirma que pisar una caca trae buena suerte no convence a nadie. Tampoco a los vecinos de Quart de Poblet que ven como algunos dueños de perros no recogen los excrementos de sus mascotas. Aunque la mayoría son responsables y no dejan huella tras pasear a sus amigos más fieles, otros abandonan las heces en medio de la vía pública sin el más mínimo pudor. Estas actitudes han provocado conflictos vecinales y problemas higiénicos, sanitarios y económicos. El pleno del Ayuntamiento, para poner fin a esta situación y que la paz vuelva al vecindario aprobó prácticamente por unanimidad modificar la ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía, en la que se ha incluido la identificación del ADN de las mascotas.

Multas de 100 a 18.000 euros

La información genética se incluirá en el Censo Canino Municipal y el Ayuntamiento realizará una toma de muestras fecales que se encuentren en la vía pública. Tras analizarla se procederá a la identificación y sanción correspondiente. Las multas pueden oscilar entre los 100 euros y los 18.000, dependiendo de la gravedad, la reincidencia y si concurren otras infracciones.

La medida es obligatoria y entrará en vigor en las próximas semanas. Para que no cause un desembolso económico en estos momentos tan duros para muchas familias, el Ayuntamiento realizará la prueba de ADN a los perros de forma gratuita durante seis meses desde la puesta en marcha del proceso de genotipado. Es decir, del 1 de junio al 30 de noviembre.

El Consistorio se pondrá en contacto con las personas propietarias de los animales que ya están censados para informarles y facilitarles todos los datos para la inclusión en su censo del genotipado. Los dueños que no tengan censados a sus perros podrán hacerlo en el momento de realizar la prueba de ADN.

Esta iniciativa también permitirá que las mascotas que hayan sido robadas robados o que se hayan perdido puedan reencontrarse más fácilmente con sus dueños. Asimismo, se sancionará a quien lo haya abandonado. Hay que recordar que si un perro se pierde hay que comunicarlo en las primeras 48 horas. En caso contrario, se considera que ha sido abandonado.

El Consistorio ha iniciado la campaña `Quina Animalà´! para concienciar de que se debe cumplir con la ordenanza municipal. Además, hay muchos aspectos que mucha gente desconoce. Por ejemplo, ¿saben que no se puede dejar solo a un animal en un vehículo por tiempo superior a 30 minutos? ¿O que los animales no pueden orinar en paredes, puertas o mobiliario urbano? ¿y que tampoco se pueden vender las crías de sus mascotas sin la licencia o permiso correspondiente? ¿o qué tampoco se puede tener más de tres animales de compañía de la misma o diferente especie? En el caso de que se tengan más de tres mascotas se considera núcleo zoológico y hay que solicitar un permiso especial. (Por supuesto, los peces u otros animales pequeños se contabilizan de diferente forma).

Este y otros muchos aspectos, como los requisitos que se debe cumplir para tener un Animal Potencialmente Peligroso o que los animales pueden subir a los transportes públicos siempre que vayan en cestas, jaulas o en brazos de su dueño o poseedor y que el encargado del medio de transporte público no considere que pueda ocasionar molestias, se recogen en la ordenanza municipal. También que los hoteles, pensiones, restaurantes, bares, cafeterías y locales similares, podrán permitir o no la entrada del can según su criterio, a excepción de los perros guías.

No hay que olvidar que todos los perros deben estar registrados en el Censo Municipal en el Ayuntamiento además de en el RIVIA, para lo cual es necesario tener el animal identificado mediante chip, ADN y tener actualizada la cartilla sanitaria con todas las vacunaciones en regla.

Si se tiene una mascota es para cuidarla. Así que recuerda: `Quina Animalà´! sería no cumplir con la ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía!!! La puedes consultar en Quartdepoblet.org