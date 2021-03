El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell está trabajando para concienciar a la ciudadanía en la importancia de respetar y cuidar la huerta. Por este motivo, desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha impulsado la campaña “Respectem i cuidem l'Horta”, que ha consistido en la instalación de carteles informativos en varias zonas de huerta de la localidad. Concretamente los paneles informativos van instalados en las calles la Barraca, Macarella y Major y en las avenidas del Maestrat y del Cementeri.

Cómo se indica en los carteles, durante la actividad física o los paseos por la huerta tenemos que respetar el trabajo de las personas que se dedican a la agricultura. En este sentido, la campaña pone en valor que la agricultura es un sector esencial, que exige que cuando se acceda y se disfrute de su paisaje se haga de manera respetuosa. Todas las acciones incívicas serán sancionables.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se recuerda que no está permitido coger fruta, verdura o cualquier material de los campos sin permiso explícito y por escrito de la propiedad; entrar en las parcelas, estén cultivadas o no; depositar cualquier tipo de vertido no relacionado con la explotación agraria, así como llevar animales sueltos y no recoger los excrementos.