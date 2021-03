El sindicato CSIF urge a Conselleria de Justicia a que cubra las plazas de funcionario de Auxilio Judicial en los juzgados mixto número 5 de Paterna y número 2 de Quart de Poblet. La central sindical advierte de que la falta del empleado público de auxilio en estos juzgados "está provocando suspensión de juicios y una mayor sobrecarga de trabajo que dilata la tramitación de los asuntos".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que en el Juzgado Mixto 5 de Paterna la plaza de Auxilio Judicial "está vacante desde noviembre y todavía no ha sido cubierta, mientras que en el número 2 de Quart de Poblet no han sustituido desde febrero al profesional de baj"a. El sindicato avisa que la situación resulta “insostenible”, y añade que “el resto de plantilla, que está asumiendo las funciones que corresponden a Auxilio Judicial, se encuentra desbordada por el ingente volumen de trabajo”.

El sindicato recalca que únicamente en el primer trimestre de este año, hasta el pasado 29 de marzo, han entrado en el juzgado 5 de Paterna 318 demandas civiles, 236 demandas penales, 1.274 escritos civiles y 189 escritos penales. En el mismo periodo, en el 2 de Quart han registrado 315 demandas civiles y 1.801 escritos. En este juzgado los asuntos civiles han ido incrementándose progresivamente, ya que mientras 2019 terminó con 982 demandas, en 2020 entraron ya 1.051.

La central sindical hace hincapié en que ese aumento de trabajo contrasta con la falta del funcionario de Auxilio Judicial, que realiza tareas como atención del mostrador y telefónica, aceptación y numeración de demandas, correo, valija o numerosas funciones administrativas, además de prestar atención en vistas y ser responsable de la grabación de las mismas. Estas labores se incrementan la semana en que está de guardia el juzgado, ya que el personal de auxilio toma datos del detenido, recibe los atestados, tramita presencia de intérprete si es necesario o recoge las denuncias, entre otras tareas.

El sindicato subraya que ante la falta del funcionario de Auxilio Judicial y “la sobresaturación de trabajo del resto de personal”, se está produciendo la suspensión de juicios porque las citaciones no llegan a tiempo, “con los enormes perjuicios que esto supone”.

CSIF añade que, por si no fuera suficientemente grave lo que está ocurriendo por no cubrir Conselleria de Justicia estos puestos, la situación empeora sábados y domingos y los días laborables a partir de la una “cuando estos juzgados también se ocupan de asuntos de violencia, incluso si los hechos ocurren dentro de la población y la víctima tiene su domicilio fuera. Además, este funcionario envía los despachos a la Policía Local con la orden de protección a la víctima. Se trata de una materia muy sensible que requiere de celeridad y que en ningún caso puede verse entorpecida por falta de personal”.

La central sindical urge a Conselleria de Justicia a que cubra las plazas de funcionario de Auxilio Judicial en los juzgados mixtos 5 de Paterna y 2 de Quart de Poblet. El sindicato, que ya ha hecho la petición en varias ocasiones, insiste en que “no puede demorarse la solución por más tiempo. La falta de cobertura está causando un perjuicio a la ciudadanía y a los propios funcionarios, que se hallan sobrecargados de trabajo”.