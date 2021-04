La pasqua de les maces a Picassent

En temps de pasqua, les tradicions son ben presents a molts pobles i ciutats del nostre entorn. I concretament a Picassent, antigament, cada dimecres i dissabte sants, diverses colles de joves protagonitzaven la part més lúdica i divertida d’esta tradició ancestral coneguda com «La Salpassa», una manifestació de la cultura popular picassentina que va estar present fins a la primera meitat del segle XX.

Les quadrilles de joves del poble, ataviades amb maces, acompanyaven la comitiva eclesiàstica, el rector, el sagristà i els escolanets, els quals, vestits amb la indumentària característica i seguint el ritual romà que marcava la pasqua, beneïen les cases del poble entregant porta per porta unes bosses amb sal per protegir els habitacles de qualsevol mal.

A canvi, les dones, com a donatiu i en forma d’agraïment, els feien entrega d’un grapat d’ous que els escolanets recollien en una cistella. Les cases més adinerades deixaven escapar algún xavo o quinzet.

L’eixida de dimecres sant anunciava, al voltant de les deu del matí, el pas de Jesucrist per acomiadar-se davant la seua mort i passió en els dies següents. El seguici anava casa per casa atorgant la benedicció i recollint alhora els donatius. Les maces sonaven a un ritme més lent i sense colps forts, en senyal de dol.

L’eixida de dissabte gloriós, era més festiva i alegre. Durant el matí, l’anunci de la resurrecció de Crist Rei omplia el poble d’alegria i festa. Per eixe motiu, les quatre campanes de l’església de Sant Cristòfor Màrtir anaven al vol i s’entremesclaven entre els cants i el soroll de les maces, més fortes i lleugeres. Durant el recorregut, i en cada cantonada, la comitiva feia un breu descans i aprofitava per formar un o dos grups, segons les persones que hi participaven.

Seguidament, colpejaven en terra amb la maça i entonaven els següents versos:

«Ous, ous a l’armari

bastonaes al vicari».

«Ous, ous al ponedor,

bastonaes al rector».

«Ous, ous a l’Ermita,

bastonaes a la Rita».

«Ous, ous, maces, maces

a pegar-li a carabasses».

Els versos anteriors posen de manifest la relació i la importància que guarden els ous amb la Pasqua, ja que segons el cristianisme, l’ou simbolitza el renaixement amb la resurrecció de Crist.

Altres versos eren els següents:

«Nostre patró s’ha perdut,

l’han ficat dins d’un canut,

oli olé, oli olà,

tots a picar».

«Tres palometes en un palomar canten i ballen al peu de l’altar. Consiviolí, consiviolà, oli de pussa, oli de Rei alça el martell».

En concloure estos cants, tots havien d’alçar en alt la seua corresponent maça i qui ho feia l’últim pagava. Com a càstig, la persona posava la seua maça en terra tenint-la agafada del mànec i els demés descarregaven un fort colp amb les seues maces sobre el penat - a vore quí de tots pegava més fort-. No era l’objectiu tractar de partir-la ni fer-li mal a la persona, sinó més bé posar en qüestió l’habilitat i la força de tots els participants. Este fet, conten els majors, causava molta diversió.

Seguidament, començaven a porrejar les maces fortament en terra durant uns segons, fins que una persona del grup tornava a entonar la primera cançó. Quan un de tots donava la veu, emprenien la marxa de nou per seguir recorrent els carrers colpejant les portes amb la maça i deixant el poble beneït fins les pasqües de l’any següent.