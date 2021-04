Dos administraciones diferentes, una autonómica y otra local, con gestores de color político contrario, un tripartito formado por PSPV, Compromís y Unides Podem frente a otro de PP, Cs y Vox, y con visiones distintas de finalidad para un Bien de Relevancia Local, están dejando a Villa Amparo, el chalet donde se refugió Antonio Machado durante buena parte de la Guerra Civil, en una situación de bloqueo y abondono a partes iguales.

En diciembre de 2018, más de un año después de que la familia propietaria de Villa Amparo la pusiera en venta, noticia adelantada en exclusiva por este diario, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba la compra del chalet de Rocafort por 1,4 millones de euros, dentro de una operación para recuperar los símbolos patrimoniales valencianos, como el pico del Penyagolosa, parte del Teatro Principal de Alicante y el castillo de la Todolella.

La intención de la Generalitat, mostrada públicamente, ha sido la de instalar en el refugio de Machado una Casa de los Poetas, en un edificio de carácter público. Pero la lenta maquinaria administrativa y el cambio de gobierno local en Rocafort, pasó de PSOE,Compromís, Guanyem e IxR a Cs, PP y Vox, ha dejado a Villa Amparo en una particular encrucijada. Si desde el ayuntamiento acusan a la Generalitat del estado de abandono que presenta el chalet, ante la imposibilidad de acceder a su interior para realizar el mantimiento ordinario, la Dirección General de Patrimonio responde que el consistorio no ha atendido a las solicitudes para la entrega de documentación sobre el inmueble.

El alcalde de Rocafort, Guillermo José (Ciudadanos), lamenta que «seguimos sin noticias de la Generalitat. Únicamente hace unas semanas se personaron en el ayuntamiento para hablar con Urbanismo, pero les dijimos que hay que pedir cita y que los técnios están de teletrabajo». Y mientras tanto, el chalet avanza en su abandono. «Cada vez da más pena, el ramaje sobresale metro y medio de la fachada, hay plaga de ratas y el vecindario aumenta sus criticas por su estado. Solo se ha limpiado cuando vino Zapatero -enero de 2020- y desde entonces, nada. Aquello está abandonado y no sé por dentro cómo estará. Este tipo de edificios cuanto más tiempo esté cerrado peor», advierte el alcalde.

Guillermo José recuerda que desde que entraron en el gobierno de Rocafort -junio de 2019- han venido reclamando a la Generalitat la firma de un convenio para el mantenimiento de Villa Amparo. «No es nuestro y no tenemos acceso, no podemos mandar a una brigada cada cierto tiempo y tener Villa Amparo en buenas condiciones», revela.

Piden una biblioteca

Pero a parte de su situación estructural, Ayuntamiento y Generalitat chocan con la finalidad que se le dará al edificio. «Que no cuenten con nosotros si solo quieren instalar allí una Casa de los Poetas. Pedimos que se adecúe para albergar también una biblitoteca, que es lo que necesita el municipio y que la gente del pueblo lo pueda usar. Ahí si tendrán el apoyo del ayuntamiento, pero si Villa Amparo solo va a servir para actos puntales de la Generalitat, que no cuenten con nosotros porque no veo el interés para nuestros vecinos», advierte el alcalde. Por tanto, Guillermo José reconoce que el conflicto «se está enconando».

Por contra, desde la Generalitat, a través de la Dirección General de Patrimonio, revelan que a principios de noviembre de 2020 se realizó una primera solicitud de datos del inmueble y a finales de ese mismo mes, aprovechando una visita de los técnicos a Villa Amparo para recabar datos, se consultó al ayuntamiento sobre la documentación requerida. No hubo respuesta. En febrero de este año se volvió a realizar la petición de información, mientras que a principios de marzo una delegación se presentó en el ayuntamiento. A día de hoy, según aseguran, la Generalitat no tiene respuesta alguna del consistorio.

Inicio de la redación del proyecto

En cuanto al proyecto que tiene previsto la Generalitat para Villa Amparo, las mismas fuentes explican que actualmente se está redactando desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio la Memoria Técnica de Intervención para las demoliciones de elementos impropios. Así, la previsión es tener definidas durante este año las actuaciones tanto de demolición de elementos impropios, análisis de edificio y parcela y redacción de documentos técnicos y que se realice la contratación y la redacción de los mismos, para proceder en 2022 a la ejecución de las obras definitivas tanto en el chalet como en los patios, jardín y vallado.

Además, añaden que se está valorando la viabilidad del uso provisional transitorio mientras se redacte el proyecto de intervención global y se tramite la contratación. «Es decir, la posibilidad de usar los exteriores de Villa Amparo para actos puntuales y concretos», concluyen.