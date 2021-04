He de ser sincer. Mai no havia passat pel meu cap haver de gestionar com alcalde de Catarroja una pandèmia internacional com l’actual. La Covid-19 ha marcat un abans i un després, no sols a Catarroja sinó a tot arreu. Sens dubte, els inicis van ser molt durs, el desconeixement que teníem del coronavirus i la manca de recursos per a combatre’l (mascaretes, hidrogel...) es van compensar amb molt d’esforç, ingeni i solidaritat. Amb tot, l’Ajuntament de Catarroja ha sabut estar a l’altura de les circumstàncies, hem col·laborat amb el centre de Salut, els serveis essencials, les residències, els centres educatius. Totes i tots hem fet i continuem fent un esforç extraordinari.

Des de març de 2020 ens hem adaptat per poder estar al costat de les persones que més ens necessitaven, de les famílies vulnerables, de les xicotetes i mitjanes empreses, dels autònoms. El nostre objectiu no ha sigut altre que el de reduir a la mínima expressió el sofriment de les famílies catarrogines. Sóc conscient, però, que durant aquests mesos moltes persones, famílies senceres, han passat per situacions molt delicades, han perdut la feina, i fins i tot, han perdut familiars estimats. Ho lamente, de tot cor i des d’ací transmetre la meua solidaritat.

En pocs mesos, maig de 2020, vam aprovar un pla municipal sense precedents; Reactiva Catarroja. Un pla ambiciós, consensuat amb els agents socials i econòmics, que ha suposat una injecció econòmica sense precedents en la història del nostre poble; 7,5 milions d’euros per als anys 2020-2021. Sols en 2020 aquest pla ha suposat un augment en la partida de serveis socials de més de mig milió d’euros. Des d’aleshores ençà, l’Ajuntament de Catarroja, en col·laboració amb altres entitats socials, ha pogut donar ajudes extraordinàries per emergència, augmentar les domiciliàries, a les hipoteques, als lloguers, s’han repartit aliments, hem treballant per combatre l’escletxa digital amb l’ajuda dels centres escolars, hem donat suport als menjadors escolars, hem repartit material de protecció, etc.

A més a més, conscients que no podíem deixar caure el teïxit comercial i industrial de Catarroja, hem aprovat exempcions fiscals, subvencions i ajudes que continuen vigents, a hores d’ara, per poder donar suport els venedors del mercat municipal, l’hosteleria, les pimes, les microempreses i els autònoms. Ajudes i subvencions que han vingut acompanyades d’un pla d’estimulació comercial amb campanyes i iniciatives com la Gran Botiga impulsades per la regidoria de comerç. A més, enguany el Pla Reactiva s’ha complimentat amb una altre pla innovador; Pla Resistir, on l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat han injectat 650.000 euros per poder donar ajudes als sectors econòmics més afectats.

No hi ha dubte que hem superat el més difícil, per davant tenim ara mesos d’esperança, d’il·lusió, conscients que la vacuna ens permetrà tornar a una normalitat desitjada, continuar, reprendre i iniciar projectes que faran transformar Catarroja.