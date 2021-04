Los vecinos del barrio de Valterna en Paterna, han dado un paso más y acaban de constituir una nueva formación política con la intención de presentarse a las elecciones municipales de 2023.

Según los fundadores de esta agrupación, el objetivo es que el barrio de Valterna tenga voz propia dentro del consistorio paternero para poder canalizar las reivindicaciones de sus vecinos y que se vean representados en su ayuntamiento.

“¿Y si diésemos un paso más?” Ese fue el motivo de estos vecinos de este barrio de Paterna para crear esta formación política. “La idea de crear una agrupación independiente que se presentase a las elecciones municipales de 2023 nació motivada por distintos motivos, entre ellos la petición de muchísimos vecinos que no se ven representados en la actualidad con ninguna formación política a nivel municipal. Los fundadores de esta agrupación procedemos de la asociación vecinal de nuestro barrio, y hemos decidido apartarnos de ella para dar un paso más y poder dar a nuestros vecinos una voz directa desde dentro del propio Ayuntamiento de Paterna. Como miembros de la asociación, conocemos de primera mano los principales problemas que preocupan a los habitantes de Valterna, y que desde la asociación no hemos conseguido en algunos casos, dar respuesta a sus inquietudes, ya que la mayoría de las veces hemos sido ignorados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna. Nuestros vecinos merecen ser escuchados, y se merecen las soluciones que demandan", señalan desde la nueva formación..

Desde el nuevo partido político, aclaran que “AVIV no pretende ocupar ningún espacio político, ni tiene ninguna ideología marcada, AVIV solo pretende que los vecinos del barrio de Valterna se vean representados en nuestro ayuntamiento y que sus aportaciones e inquietudes lleguen de manera directa y tengan la respuesta que merecen, y no el silencio administrativo al que nos tienen acostumbrados en la actualidad. Durante años, hemos visto como los servicios en nuestro barrio han ido a menos, y estamos observando que Valterna no tiene un plan a medio y largo plazo que cubra las necesidades básicas de nuestros habitantes, con una población que va creciendo y nuestros adolescentes no tienen ninguna oferta lúdica que los retenga en su propio barrio, con unos vecinos/as que han perdido el único espacio público de encuentro como el Centro Cívico, con una población mayor que tampoco dispone de ninguna oferta de entretenimiento ni ningún espacio donde poder reunirse para realizar actividades y unas graves carencias en movilidad, sanidad, educación y seguridad", y añaden:

​

"Creemos que la mejor manera de luchar por los intereses de nuestro barrio es estar dentro del propio Ayuntamiento de Paterna, y poder ofrecer a los vecinos/as de Valterna una voz directa a sus reivindicaciones", concluye su presidente, Jaime Morales.