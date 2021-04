Asociaciones de l’Horta Sud diseñan el calendario de reconstrucción comarcal

Con el objetivo de que la sociedad civil organizada y el movimiento asociativo «marquen la agenda» en la reconstrucción comarcal que habrá de seguir a la pandemia, la Fundació Horta Sud ha celebrado el segundo encuentro para diseñar las acciones que se irán desarrollando en los próximos meses. Los colectivos de carácter social, vecinal, económico, ecologista y cultural que están participando en las diferentes sesiones parten de la base de que la crisis sanitaria dejará cicatrices importantes en l’Horta Sud y serán necesarias muchas iniciativas que construyan un nuevo modelo, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «El modelo actual no nos sirve. Tenemos que aprovechar la ocasión para cambiarlo y ser protagonistas en ese cambio», fue una de las ideas que más se repitió a lo largo de la reunión interasociativa.

Con esta premisa se trabaja en un primer calendario de actividades, que arrancará el próximo 22 de abril en una jornada inaugural en el Castell de Alaquàs, en la que se celebrará una primera mesa redonda con representantes de los diferentes niveles de las instituciones, y otra de carácter ciudadano y empresarial. En esa jornada se presentará el vídeo, que forma parte de la campaña de empoderamiento ciudadano y asociativo que se pretende llevar a cabo para que estos agentes sociales se sumen a participar en la reconstrucción comarcal.

Mesa de movilidad

A partir de esa primera actividad, las entidades que se han sumado a la llamada de la Fundació Horta Sud trabajan en dos nuevas jornadas, que tendrán lugar antes del verano. La primera de ellas será sobre movilidad sostenible y estará coordinada por el Col·lectiu Soterranya. Integrará experiencias en diversas ciudades en las que se han dado avances importantes a favor de la bicicleta, el transporte público y las rutas peatonales en los espacios urbanos.

Fuentes alternativas de energía

Otra de las mesas temáticas que se van a organizar abordará el consumo energético y las posibilidades del uso de fuentes alternativas, también tomando como ejemplo experiencias en diversas ciudades, entre ellas de l’Horta. Asesorará en la organización de este acto la cooperativa Aieoluz.

El sector industrial

La realidad empresarial y de los polígonos industriales de la comarca también se abordará en otoño, con la coordinación del Foro Empresarial de l’Horta Sud, cuyo representante propuso en la reunión presentar en una jornada las experiencias de las zonas más avanzadas de España y de la Comunitat Valenciana en esta materia. Asimismo, se programarán actividades en el futuro en materia de modelo de ciudad verde, pobreza e intervención social y otros similares, tal y como propusieron los colectivos.

Por otra parte, los representantes de la Fundació Horta Sud dieron a conocer en la reunión la nueva web que se está elaborando, que incluirá un apartado con una amplia base de datos sobre los municipios y la comarca, obtenidos en base a diferentes parámetros. El número de zonas verdes por habitantes o los servicios públicos serán analizados una vez se tengan los datos que se han solicitado a ayuntamientos e instituciones.

El Col·lectiu Soterranya de Torrent ha entregado hace unos días la bicicleta número 900, dentro de su proyecto «Bicis per a Totes». La receptora ha sido Victoria, una niña de tres años, cuya madre fue la encargada de acercarse al local de Soterranya en el barrio Xenillet de Torrent donde está en taller. El objetivo de esta iniciativa, que comenzó «como una utopía», según reconocen en la asociación, es arreglar bicicletas que no se utilizan y entregarlas, de forma gratuita, a personas que las necesitan y no pueden adquirirlas, para ir a trabajar, por ejemplo. Con ello, se cumple un objetivo social pero también otro mediambiental como apuesta por la movilidad sostenible.

« El compromiso y la dedicación de nuestro voluntariado, la solidaridad, la certeza de que todas y todos, también las bicis, merecen una oportunidad y, sobre todo, el convencimiento de que una bicicleta puede cambiar el mundo, nos ha hecho seguir caminado con paso firme», indican en Soterranya.

El colectivo explica que la pandemia ha provocado que las peticiones de personas que necesitan una bicicleta para trabajar se hayan multiplicado por 300. «Sabemos que no podremos dar respuesta a tanta necesidad, pero también sabemos que ni un solo momento dejaremos de intentarlo», concluyen.

Recuperada la bicicleta 900

La Escola d’Associacions, el programa de la Fundació Horta Sud y Caixa Popular con el apoyo de los ayuntamientos que trata de dar respuesta a las necesidades del tejido asociativo, llegará en 2021 a Gandia, Requena y Alcoi con asesorías presenciales, servicio de consulta telemática y formaciones sobre ‘Obligaciones documentales y procedimentales de la ley de asociaciones’ y ‘Régimen legal de las entidades sin ánimo de lucro’. El próximo sábado 17 de abril empezará en Gandia, ofreciendo una primera formación, y la segunda el dia 15 de mayo.

Llega a Gandía, Alcoi y Requena l’Escola d’Associacions