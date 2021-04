CC OO denuncia la sanción «injusta» a una empleada municipal

La sección de Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV anuncia medidas y movilizaciones en defensa de la delegada que ha recibido una propuesta de sanción de suspensión de empleo y sueldo por dos meses por parte del Ayuntamiento de Paterna al considerar que responde a un castigo sindical y no a la relevancia de los hechos.

El coordinador general del sector, Juan Piqueras, afirma que «el consistorio ha sobrepasado cualquier línea admisible con una propuesta de sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo a una delegada de personal», ante la que el sindicato anuncia recurso.

La apertura del expediente sancionador por parte del consistorio tuvo lugar a consecuencia de una queja de CCOO al Síndic de Greuges ante la falta de respuesta a una treintena de escritos del sindicato por parte de la institución local, y en la que se incluía un «pantallazo» del índice de los documentos tramitados por el propio sindicato, sin datos sensibles ni de terceras personas.

Según Juan Piqueras, «resulta inconcebible que una queja ante la denegación de hasta 30 solicitudes de información, amparadas en un derecho fundamental, acabe con una propuesta de sanción a la delegada de Personal. No obstante, no se trata de nada nuevo, es la conclusión a una nefasta política de personal donde no solo no se tiene en cuenta a las organizaciones sindicales, sino que aprovecha su buena fe».