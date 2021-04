Este mes se cumplen 90 años de un 14 de abril de 1931 en el que la ciudadanía, a través de las elecciones municipales del 12 de abril, votó a favor de la instauración de la segunda república, en detrimento de un régimen monárquico. "Han pasado 90 años pero muchas de las esperanzas y de las reivindicaciones de la clase trabajadora y los pueblos de España siguen pendientes de resolver", apunta Juanjo Llorente, secretario del PCPV de Horta Sud y coordinador del colectivo de Esquerra Unida del Barrio del Cristo. Por ello, anuncia que entidades republicanas de l'Horta Sud firmantes del "Encuentro estatal por la república", presentan en los ayuntamientos una moción bajo el título “90 aniversario de la II República. Para una vida digna necesitamos un proceso constituyente republicano".

Juanjo Llorente señala que, “aunque la moción es muy general, como corresponde a su elaboración colectiva y unitaria, aspiramos a tratar de trasladar al Ayuntamiento un debate que hace tiempo se vive en las calles y plazas de nuestra geografía, conforme crecen las desafecciones y discrepancias hacia el actual régimen monárquico junto a los poderes económicos y políticos del Régimen del 78 que lo sostienen. Este es nuestro compromiso”.

María José Lianes Laserna, responsable de la Secretaría de la Mujer del PCPV Horta Sud subraya que “uno de los valores intrínsecos a la República, es la Igualdad entre mujeres y hombres. Durante el lamentablemente efímero pero fructífero periodo de la II República, los derechos sociales, laborales, etc de la población en general y de las mujeres en particular, avanzaron exponencialmente. Entre otros, se consiguió el derecho al aborto, el derecho al sufragio femenino el 1 de octubre de 1931. Las mujeres comenzaron a ser ciudadanas de primera. 90 años después, reivindicamos aquella etapa democrática para las mujeres. A día de hoy queda muy lejos la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres pese a existir leyes específicas para ello pero no desarrolladas en su totalidad. Mientras nos sigan discriminando, vejando, violando y asesinando, solo por ser mujeres no podremos hablar de una sociedad justa e igualitaria, que solo será posible cuando instauremos la III República del pueblo”.