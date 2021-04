El alcalde destituye a la edila de Urbanismo y abre un cisma en el tripartito

El alcalde de Rocafort, Guillermo José, ha firmado un decreto por el que retira todas las competencias asignadas a la concejala de Urbanismo, Susana Martínez (PP), además de la liberación exclusiva, por «una pérdida de confianza» y porque «sinceramente, no está preparada». La decisión del dirigente de Ciudadanos abre una boquete de considerables dimensiones en el equipo de gobierno que lidera, junto a PP y Vox. Desde las filas populares admitieron que la destitución de su regidora «no nos ha sentado nada bien» pero evitaron pronunciarse hasta la reunión que el grupo tenía previsto celebrar anoche.

Guillermo José explica que «venía avisando tiempo atrás» de la gestión que la concejala popular estaba realizando al frente de Urbanismo. «Pese a las advertencias, no han reaccionado o no lo han querido entender y, al final, hemos llegando al punto que no queríamos nadie», afirma el alcalde, que descarta que su decisión esté motivada por un asunto personal, sino profesional».

Pierde la liberación

El mandatario de Ciudadanos argumenta que Susana Martínez ha estado liberada al 100% desde el inicio de la legislatura, al igual que Rosario Marco, de Cs, mientras que Sergio Herrero, de Vox, tiene una dedicación del 50%. «Con una liberación así tienes que llevar los temas al día y mucho mejor preparados a las juntas de gobierno y a los plenos», señala José.

En este sentido, admite que lo ocurrido en el último pleno, donde el PSOE preguntó por qué se había concedido una licencia de obras a una asesora de alcaldía sin que hubiera abonado el impuesto correspondiente, «ha sido la gota que ha colmado el vaso de la gestión» de Martínez. «No puedes dar esas respuestas tan vagas a la oposición», sentencia el alcalde.

Cabe recordar que, como avanzó este diario en exclusiva, el concejal del PSOE Rafael Ferrando reveló, durante el turno de ruegos y preguntas, que un informe de Intervención advertía de que Urbanismo no había autoliquidado el ICIO (impuesto de construcción) a un expediente, que resultó ser de un cargo de confianza del alcalde, al igual que el de un familiar de esta. Entre los dos impuestos, el ayuntamiento dejó de ingresar unos 28.000 euros. El alcalde derivó las explicaciones en la concejala Susana Martínez, quien se limitó a responder que encargaría unos informes para esclarecer lo ocurrido. Ante la escueta respuesta, el alcalde puntualizó que esos informes ya estaban elaborados por los técnicos municipales, que atribuían a «un error administrativo» que no se hubiera liquidado el impuesto ni a la asesora ni a su familiar.

El alcalde revela ahora que el pasado viernes se celebró una reunión de todo el equipo de gobierno de Rocafort donde expuso la situación y su decisión de destituir a Susana Martínez, sobre la que no solo sobrevuela el caso de la asesora «sino otros casos internos que hemos ido viendo y solventando». Guillermo José explica que sus compañeros del ejecutivo «han entendido la decisión, aunque no la compartan» y «les he transmitido la idea de mantener el pacto y el gobierno juntos sin problemas», afirma.

Ofrecimiento a Vox

Ahora, Rosario Marco, la otra concejala de Cs del tripartito, asume las competencias en Urbanismo, tras ofrecérselas el alcalde al concejal de Vox. Además de la cartera, la regidora del PP también pierde su dedicación total. «Somos gestores y tenemos que justificar en qué gastamos el dinero de los vecinos, y la concejala no estaba haciendo lo que le correspondía. Por tanto, tenemos que hacer las cosas con transparencia y por el interés de los vecinos», concluye el Guillermo José.

Tras el revolcón del alcalde a su socio mayoritario, el PP analizaba anoche qué escenario se abre ahora. En julio está previsto, en virtud del pacto de gobierno de junio de 2019, que el popular Agustín Aliaga asuma la alcaldía. Ahora bien, en dicho acuerdo se repartieron las delegaciones entre los tres partidos del ejecutivo para toda la legislatura, circunstancia que ha roto el alcalde.