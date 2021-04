Lorenzo Agustí, el que fuera alcalde de Paterna entre 2007 y 2014, ha sido condenado al pago de una multa de 2.880 euros por un delito contra la seguridad vial con la agravante de reincidencia tras ser parado el pasado martes por la Policía Local de València cuando conducía un vehículo por la avenida Hermanos Machado de la capital del Túria pese a tener el carné retirado por otra condena anterior por circular ebrio.

Para el exalcalde popular esta es su tercera condena por delitos contra la seguridad vial en menos de un año, según ha podido saber Levante-EMV. La primera se remonta a junio de 2020 cuando el juez le impuso una multa de 2.700 euros por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas y acordó la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un plazo de un año. El pasado mes de octubre fue condenado en otro juicio rápido por el Juzgado de Instrucción número uno de Paterna tras ser pillado al volante pese a la prohibición judicial todavía vigente. En aquella ocasión la multa fue de 1.680 euros.

Según argumentó ayer Agustí a este periódico, contrató un chófer para poder desplazarse durante el tiempo que tenía retirado el permiso pero, según su versión, pensaba que ya se había cumplido el plazo y que éste no contaba desde el día de su notificación. Respecto al episodio en el que fue parado en el mes de octubre esgrimió que estaban celebrando el cumpleaños de su hijo y que ese fin de semana el chófer tenía permiso y reconoce que cogió el coche un segundo.

Su última imputación por un delito contra la seguridad vial se produjo el pasado martes cuando la Policía Local lo paró en la avenida Hermanos Machado de València. Según explicó el exalcalde de Paterna a las puertas del juzgado de guardia, ese día iba acompañado de su aparejador. Según argumentó, iba conduciendo la otra persona pero para aparcar cogió él el volante, justo con tan mal fortuna, que una patrulla de la policía lo vio y lo identificó, comprobando que tenía el permiso retirado por orden judicial por una condena por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El arquitecto valenciano está inhabilitado por siete años por una condena de 2016 y hace diez meses avaló una candidatura alternativa a Maria José Català en València. Ayer reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado en el Juzgado de Instrucción número siete de València. Dada su reincidencia en materia de seguridad vial, la Fiscalía solicitó una pena de multa de 24 meses a razón de seis euros diarios (4.320 euros), pero tras su reconocimiento de hechos la sanción se le rebajó a 2.880 euros.

«Mi error fue tomarme tres gin-tonic una noche y subirme al coche», reconoce Agustí, quien sostiene que al no verse en condiciones de conducir se quedó parado durmiendo hasta que se le bajaran los efectos del alcohol. «Una patrulla de la policía me vio que estaba mal estacionado y me hizo arrancar. Y en ese momento no supe reaccionar», concluye visiblemente afectado.