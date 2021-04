Mucho se ha dicho y hablado sobre las capacidades de los gobiernos autonómicos para gestionar la pandemia con o sin estado de alarma. Si disponen o no de herramientas jurídicas suficientes, o si pueden intervenir o limitar libertades y derechos fundamentales. La Covid-19 nos ha dado una lección urgente de derecho constitucional y nos ha abierto los ojos ante la complejidad de un Estado competencialmente dividido y sometido, muchas veces desde la irresponsabilidad, a la brega política. La cogobernanza sanitaria nos ayuda a entender la magnitud de la España descentralizada que alumbró la Constitución. Una España con la que me identifico plenamente y a la que todavía concedo un recorrido federal.

En cambio, durante estos trece meses de infarto he echado en falta instrumental más preciso para la gestión municipal y, sobre todo, mayor agilidad en los trámites burocráticos. Supongo que ese es un mal endémico de las administraciones públicas, la eterna disyuntiva entre eficacia y garantía de procedimiento. Un ayuntamiento es la primera puerta a la que llama la ciudadanía en caso de necesidad, y también el primer dique de responsabilidad administrativa. No estoy formulando una crítica política, ni mucho menos pidiendo para la municipalidad una ampliación de su ámbito funcional, sino exponiendo los contratiempos que, como alcalde, me ha tocado afrontar.

En Xirivella la pandemia ha marcado, inopinadamente, picos de contagio y caídas abruptas. Era complicado dar solución a un problema insólito con unas ramificaciones sociales, económicas y sanitarias desconocidas para las generaciones vivientes. Hemos tomado medidas difíciles: cuando otros municipios del entorno relajaban sus restricciones nosotros hemos mantenido instalaciones cerradas y actividades en suspenso. Los ayuntamientos están pensados para gestionar la cotidianidad, no la excepcionalidad. En esos casos la lealtad y la cooperación institucional son la única vía posible. Sinceramente, jamás entenderé algunas de las actitudes partidistas vistas durante este último año mientras el virus causaba estragos en la calle.

Hoy en día todos los alcaldes y alcaldesas sabemos algo, con permiso de la ciencia, en materia epidemiológica. Sabemos que no hay que improvisar soluciones atrevidas u ocurrentes. Sabemos que la sensatez y la moderación son las mejores consejeras. En Xirivella hemos procurado ir siempre de la mano de la autoridad sanitaria, escuchando y aceptando sus directrices. Ello nos está permitiendo modular una acción de gobierno prudente, paciente y libre de vanidades. He sostenido desde el principio de la pandemia que el virus no debía ser motivo de lucha electoral, que había que arrimar el hombro y posponer el oportunismo político para mejor ocasión.

Escribo este artículo unas horas después de conocerse que Xirivella albergará un punto de vacunación masiva en el pabellón polideportivo. Ofrecí las instalaciones municipales para tal fin, convencido de que la población secundaría una decisión solidaria y acorde con nuestra línea leal y colaborativa. Nos ha tocado vivir un tiempo extraordinariamente difícil. Hay muchas personas sufriendo la incertidumbre laboral, el miedo al contagio o la falta de proximidad de sus seres queridos. Lo mínimo que debe hacer un gobernante serio es ponerse a su servicio y ceder las frivolidades políticas a quien no tenga mejor cosa que hacer.