Se conoce a la gente en los malos momentos». Siempre he creído en ese aforismo y esta pandemia que dura ya más de un año confirma esa creencia. Porque en esta etapa oscura, con pérdida de vidas, de trabajo, de relaciones personales, de visitas, de despedidas, reuniones, besos y abrazos supone también una oportunidad para conocer verdaderamente a nuestros vecinos.

Aunque probablemente las crisis sacan la peor parte de las personas, también son una ocasión para mejorar. En una especie de paralelismo de la teoría evolucionista de Darwin, considero que la crisis es una selección natural para mejorar la sociedad.

La pandemia ha posibilitado que afloren actitudes y comportamientos entre vecinos que, habitualmente, ignoran o evitan la situación de sus conciudadanos. Durante el confinamiento emergió un espíritu de solidaridad y colaboración social: hacer la compra a personas mayores que viven solas, imprimir deberes a familias sin recursos… reacciones impensables antes de marzo de 2020.

La crisis supone también una oportunidad para el Ayuntamiento de Massalfassar acercarse a los vecinos, que en muchos casos desconocen las competencias y trabajos que se realizan desde el consistorio. El interés general es el objetivo natural de un alcalde y el equipo de gobierno pero, en esta situación tan especial, contribuir a mejorar la situación de los más desfavorecidos, ayudar en cualquiera de sus manifestaciones, es mucho más gratificante que cualquier otro logro.

Más que nunca los ciudadanos necesitan de su Ayuntamiento, que incluso ha asumido competencias que no le corresponden, por encima de sus capacidades económicas y sus recursos humanos, como ahora con las campañas de vacunación. Pero el sacrificio merece la pena. Porque es momento de gestión y no de ideologías. De sumar, arrimar el hombro, pensar en global y no actuar bajo intereses particulares, porque el futuro nos pertenece a todos, sin distinción, y debemos ser resolutivos para construirlo entre todos.

Mi reconocimiento a los vecinos y vecinas de Massalfassar, por su comportamiento en estos complicados meses. Recuerdo especial para los jóvenes, a quienes hemos limitado su libertad y su ocio; y a los mayores, que deben hacer otro sacrificio más para vivir este momento en soledad. Pero todo esto es la prueba (y mi esperanza) de que esta crisis nos permita mejorar como especie y como colectivo. Que ideas como solidaridad, amabilidad, empatía, colaboración, convivencia…dejen de ser conceptos para convertirse en actitudes cotidianas. Ésa será la mejor vacuna que recibimos. Si es para ello, bienvenida pandemia.